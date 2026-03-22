Barcelona znów chce gwiazdę. Możliwy powrót wychowanka

21:15, 22. marca 2026
Patryk Kucharski
Barcelona rozważa transfer swojego wychowanka. Jak podaje SPORT, klub uznał sprowadzenie obrońcy za jeden z priorytetów na letnie okienko.

Joan Laporta
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Grimaldo znów pojawił się na radarze Barcelony

Barcelona chce poszerzyć kadrę i wzmocnić boki obrony. Chociaż Joao Cancelo świetnie radzi sobie na boisku, zastępując kontuzjowanego Alejandro Balde, jego dalsza przyszłość w klubie wciąż pozostaje niepewna. Jednym z kandydatów Deco jest Alejandro Grimaldo, którego sprowadzenie rozważano już w ubiegłych latach.

To doświadczony zawodnik, który jest wychowankiem La Masii. Piłkarz Bayeru Leverkusen ma na swoim koncie także występy w europejskich pucharach, co jest dodatkowym atutem.

Niemiecki gigant może zgodzić się na sprzedaż za niższą kwotę niż ta, która jest zawarta w klauzuli odstępnego i jest to 20 milionów euro. Kontrakt 30-latka wygasa w 2027 roku, dlatego według doniesień cena transferu może wynosić 15 milionów euro. Co więcej, obrońca po wielu latach spędzonych w Portugalii oraz Niemczech chciałby wrócić do ojczyzny.

Hiszpan nie oczekuje także astronomicznego wynagrodzenia i marzy o zakończeniu kariery w miejscu, gdzie stawiał pierwsze kroki. Leverkusen nie zamierza swojemu graczowi stawać na drodze w sprawie odejścia. Co ciekawe Grimaldo nigdy nie zadebiutował w pierwszym zespole Dumy Katalonii.

