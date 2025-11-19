Barcelona rozważa powrót wychowanka. To byłby głośny transfer

FC Barcelona rozważa powrót wychowanka. Matteo Moretto przekazał, że pod baczną obserwacją znalazł się Alex Grimaldo. Hiszpan chce wrócić do La Liga, a Bayer nie będzie stawał na przeszkodzie.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alex Grimaldo pod baczną obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona będzie chciała przeprowadzić kilka transferów latem przyszłego roku. W klubie rozpoczęli poszukiwania zawodników na trzy konkretne pozycji. Oprócz nowego napastnika do zespołu ma dołączyć także środkowy i lewy obrońca. W mediach pojawiły się informacje, kto może zostać rywalem Alejandro Balde do gry w wyjściowej jedenastce. Trop prowadzi do Bundesligi.

Z informacji Matteo Moretto wynika, że pod obserwacją znalazł się Alex Grimaldo. Dziennikarz dodał jednak, że jak na razie nie odbyły się żadne rozmowy o potencjalnym transferze. Warto jednak zaznaczyć, że Hiszpan priorytetowo traktuje powrót do La Liga. Natomiast w wyścigu o sprowadzenie piłkarza liczy się również Bayern Monachium. Natomiast na taki kierunek nie chce pozwolić Bayer Leverkusen.

Włoski ekspert zasugerował, że jeśli Barcelona zgłosi się po zawodnika, a Grimaldo poprosi o transfer, to Bayer nie będzie stał na przeszkodzie w sfinalizowaniu transakcji. Aktualna umowa z Aptekarzami obowiązuje go do czerwca 2027 roku. W Leverkusen gra od sezonu 2023/2024 i jak dotąd wystąpił w 114 meczach, zdobywając 23 gole i notując 37 asyst.

Warto dodać, że Grimaldo to wychowanek FC Barcelony. Nigdy jednak nie zagrał w seniorskim zespole. Udało mu się za to rozegrać 92 spotkania w drużynie rezerw Dumy Katalonii, gdzie występował w latach 2011-2015.