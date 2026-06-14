Górnik kupuje „perełkę” z Hajduka? W tle Gattuso, agent Lewandowskiego i odrzucone miliony!

Bardzo ciekawe informacje nadeszły z Chorwacji. Miejscowe media przekonują, że Bruno Durdov, wielki talent Hajduka, ma trafić do Górnika Zabrze. To bardzo ciekawa historia.

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Bruno Durdov

Pupilek Gennaro Gattuso

Chorwacki portal Index poinformował, że Bruno Durdov, 18-letni prawoskrzydłowy z Hajduka Split, przeniesie się do Górnika Zabrze. Jeśli kwoty podawane przez Chorwatów są prawdziwe, to mamy do czynienia z rekordowym transferem w historii śląskiego klubu.

Sprawa jest na tyle ciekawa, że postanowiliśmy ją zgłębić. Informację podał dziennikarz Marko Silov. Kiedy pytamy w Chorwacji o wiarygodność źródeł, słyszymy, że to jeden z najzdolniejszych młodych dziennikarzy Indexa, a co więcej – informacje zostały potwierdzone przez Dalmatinski portal, uznawany za przyjazny Hajdukowi (ergo mający dobre „wejścia”). To zdaniem naszego chorwackiego rozmówcy sprawia, że jest duże prawdopodobieństwo, iż informacje mają pokrycie w rzeczywistości.

Idźmy więc dalej: skoro Durdov może trafić do Górnika, to z jakim piłkarzem mamy do czynienia? Jak słyszymy, reprezentant Chorwacji do lat 19 był pupilkiem byłego trenera Hajduka, słynnego Gennaro Gattuso. Jeśli wierzyć Chorwatom, to piłkarzem miało się swego czasu intresować Lazio Rzym.

Stoi za nim Zahavi

Zresztą, skoro o innych klubach mowa, to w tamtejszych mediach pojawiały sie też informacje o tym, że Durdovem interesował się też Club Brugge. Belgowie mieli nawet oferować 3 mln euro, ale Hajduk miał żądać aż 5 mln euro. Tyle że w przypadku Górnika mówi się o dużo niższej kwocie. Skąd więc taka różnica?

Jedno chorwackie źródło mówi nam o trudnej sytuacji finansowej Hajduka i konieczności sprzedaży. A drugie, że newsy o mocnych klubach i wysokich kwotach były… mocno podkręcone.

Kolejna ciekawostka to fakt kto reprezentuje Durdova. Otóż jego agentem jest… Pini Zahavi, a więc menedżer dbający o interesy Roberta Lewandowskiego. Sprawami Durdova potężny agent zajmuje się od lata poprzedniego roku.

Cudowna lewa noga

A co można usłyszeć o samym piłkarzu na miejscu? Zapytaliśmy Zdravko Reicia, legendę chorwackiego dziennikarstwa sportowego, który od kilkudziesięciu lat opisuje tamtejszy futbol.

– Durdov to bardzo utalentowany piłkarz, lewonożny, ale grający na prawej stronie. Ta jego lewa noga jest naprawdę cudowna, ma też bardzo dobre podanie. A gdy schodzi do środka, to potrafi oddać bardzo precyzyjny strzał. I tak, Gennaro Gattuso bardzo go cenił. W przeciwieństwie do obecnego trenera Hajduka, Garcii, przy którym Durdov zagrał tylko 382 minuty w ostatnim sezonie, w kilkunastu meczach. Dla porównania: za Gattuso zagrał 27 spotkań. Oczywiście, że liczba minut przy obecnym trenerze nie zadowalała Durdova i między innymi dlatego wierzę w te informacje o odejściu i przejściu do polskiego klubu – przekazał nam Reić.

Inna osoba (Chorwat, menedżer znający polską ligę, bo sprowadzał tu kilku piłkarzy) z kolei nieco tonuje nastroje, mówiąc, że Durdovowi brakuje szybkości i że polska liga może go mocno zweryfikować. A jak będzie? Być może wrótce się przekonamy.

Próbowaliśmy też zweryfikować informacje o tym piłkarzu w Zabrzu, ale w tym momencie nie mamy jeszcze odpowiedzi.