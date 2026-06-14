Szwecja – Tunezja, gdzie oglądać?
W nocy z niedzieli na poniedziałek odbędzie się interesujące spotkanie na Mistrzostwach Świata 2026 w grupie F. A w nim reprezentacja Szwecji zmierzy się z Tunezją. Podopieczni Grahama Pottera awansowali na mundial kosztem Polski i w swoim pierwszym występie na turnieju będą chcieli zgarnąć trzy oczka. Drużyna Sabriego Lamouchiego jest skazywana na pożarcie, ale spróbuje sprawić niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. A pierwszy gwizdek rozbrzmi już w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 4:00.
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Szwecja – Tunezja, transmisja w TV
Spotkanie Szwecja – Tunezja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Szwecja – Tunezja, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Szwecja – Tunezja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Szwecji
- remisem
- wygraną Tunezji
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 4:00.
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