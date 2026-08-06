Barcelona stawia wszystko na jedną kartę. Alvarez wykona decydujący krok

Barcelona nie rezygnuje z walki o Juliana Alvareza, mimo nieugiętej postawy Atletico Madryt. Według „SPORT” argentyński napastnik jest gotowy wykonać kolejny krok, aby zwiększyć swoje szanse na transfer do Dumy Katalonii.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez chce przekonać Atletico do rozmów

Barcelona od kilku tygodni prowadzi działania mające na celu sprowadzenie Juliana Alvareza. Klub złożył ofertę opiewającą na 100 milionów euro, jednak Atletico Madryt konsekwentnie odmawia rozpoczęcia negocjacji. Mimo to w Barcelonie wierzą, że sytuacja może się jeszcze zmienić.

Jak informuje „SPORT”, podczas ostatniego spotkania z Deco Alvarez i jego przedstawiciele przekazali, że piłkarz jest gotowy wywrzeć większą presję na Atletico. Nie zamierza jednak buntować się przeciwko klubowi ani opuszczać treningów. Napastnik realizuje indywidualny program przygotowań i zgodnie z planem ma stawić się na zgrupowaniu 10 sierpnia.

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Po powrocie do klubu reprezentant Argentyny chce osobiście poinformować władze Atletico, że nadal jego celem jest transfer do Barcelony. Według źródła zawodnik zamierza podkreślić, że interesuje go wyłącznie gra na Camp Nou. Celem takiego działania nie jest wywołanie konfliktu, lecz skłonienie madryckiego klubu do rozpoczęcia rozmów.

Jeśli Atletico zmieni stanowisko, Barcelona jest gotowa poprawić swoją ofertę, choć na razie nie ustalono nowej kwoty. Według „SPORT” władze katalońskiego klubu traktują jednak tę operację jako ostatnią próbę sprowadzenia Alvareza. Jeżeli mimo prośby samego zawodnika Atletico nadal odmówi negocjacji, Barcelona definitywnie zamknie ten temat i przejdzie do realizacji przygotowanego wcześniej planu awaryjnego, aby przed końcem okna pozyskać napastnika oczekiwanego przez Hansiego Flicka.