Sevilla – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (19.09.2026)

Sevilla – Barcelona: gdzie oglądać?
FC Barcelona od początku sezonie zachwyca formą w rozgrywkach ligowych, a także w Lidze Mistrzów. Hansi Flick i spółka wygrali wszystkie siedem dotychczasowych meczów, a na dodatek strzelili w nich aż 33 bramki. To daje średnio grubo ponad cztery gole na spotkanie. Ich kolejnym rywalem będzie Sevilla, która rozpoczęła kampanię zaskakująco dobrze.
Andaluzyjczycy plasują się na 5. miejscu z dorobkiem 13 punktów. W La Liga doznali na razie tylko jednej porażki, ulegając Atletico Madryt (1:3). Niespodzianką było za to zwycięstwo z Athletic Bilbao (3:1).
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Sevilla – Barcelona: transmisja TV
Mecz Sevilla – FC Barcelona na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zostanie rozegrany w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja spotkania na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 6.
Sevilla – Barcelona: transmisja online
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Transmisja meczu Sevilla – Barcelona będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport i Canal+ Sport 6, a także w internecie w usłudze STS TV.
Mecz Sevilla – Barcelona odbędzie się w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 21:00.
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