Sevilla – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (19.09.2026)

Sevilla to ostatni rywal, z jakim zmierzy się FC Barcelona przed przerwą na kadrę. Spotkanie w ramach 7. kolejki La Liga rozpocznie się o godzinie 21:00 w sobotę, 19 września. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Sevilla - Barcelona.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Sevilla – Barcelona: gdzie oglądać?

FC Barcelona od początku sezonie zachwyca formą w rozgrywkach ligowych, a także w Lidze Mistrzów. Hansi Flick i spółka wygrali wszystkie siedem dotychczasowych meczów, a na dodatek strzelili w nich aż 33 bramki. To daje średnio grubo ponad cztery gole na spotkanie. Ich kolejnym rywalem będzie Sevilla, która rozpoczęła kampanię zaskakująco dobrze.

Andaluzyjczycy plasują się na 5. miejscu z dorobkiem 13 punktów. W La Liga doznali na razie tylko jednej porażki, ulegając Atletico Madryt (1:3). Niespodzianką było za to zwycięstwo z Athletic Bilbao (3:1).

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Sevilla – Barcelona: transmisja TV

Mecz Sevilla – FC Barcelona na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zostanie rozegrany w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja spotkania na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 6.

Sevilla – Barcelona: transmisja online

Wszystkie mecze La Liga w sezonie 2026/2027 są dostępne ZA DARMO w internecie. Wystarczy, że założysz konto u bukmachera STS z kodem GOAL. Będziesz miał wtedy dostęp do usługi STS TV. Transmisja za darmo zostanie odblokowana po zawarciu dowolnego zakładu za m.in. 2 zł.

Gdzie oglądać mecz Sevilla – FC Barcelona? Transmisja meczu Sevilla – Barcelona będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport i Canal+ Sport 6, a także w internecie w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Sevilla – FC Barcelona? Mecz Sevilla – Barcelona odbędzie się w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 21:00.

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