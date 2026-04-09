Barcelona z letnimi planami. Raphinha może stać się kluczem do wielkich transferów

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego, w którym nie tylko może pozyskiwać nowych zawodników. Ciekawe informacje ujawnił portal Fichajes.net.

Raphinha może zostać sprzedany przez FC Barcelonę

FC Barcelona koncentruje się w tej kampanii na walce o mistrzostwo La Liga oraz na triumfie w Lidze Mistrzów. Tymczasem według najnowszych informacji medialnych sternicy Blaugrany rozważają różne scenariusze w kontekście planów transferowych, a jeden z najciekawszych może dotyczyć sprzedaży Raphinha.

Źródło zaznacza, że sytuacja reprezentanta Brazylii w ostatnim czasie mocno się zmieniła. Wpływ na taki stan rzeczy miały problemy zdrowotne Raphinhi, co skutkowało tym, że coraz częściej pojawiały się głosy, iż piłkarz osiągnął już maksymalny poziom w barwach ekipy z Camp Nou. Działacze uznają więc, że może to być najlepszy moment na jego sprzedaż, zanim jego wartość rynkowa zacznie spadać.

Zainteresowanie byłym graczem Leeds United jest obecnie bardzo duże. Chęć pozyskania Raphinhi wykazują przede wszystkim kluby z Premier League oraz z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe zaoferować duże kwoty. Najnowsze doniesienia wskazują, że transfer zawodnika może oscylować w granicach mniej więcej 100 milionów euro.

Potencjalna sprzedaż Raphinhi wpisuje się w szerszą strategię klubu. Barcelona planuje wzmocnienia w kilku kluczowych obszarach, a na liście życzeń znajdują się m.in. Alessandro Bastoni oraz Julian Alvarez. Aby sfinalizować takie ruchy, konieczne jest wygenerowanie odpowiednich przychodów i dostosowanie się do zasad finansowych.