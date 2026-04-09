Zwycięstwo Atletico przyćmione incydentem. Klub pokazał zdjęcia

Atletico Madryt pokonało w środę FC Barcelonę w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wygrana została jednak przyćmiona przez poważne incydenty poza boiskiem.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Atletico Madryt

Niepokojące sceny przy okazji meczu. Atletico ujawnia szczegóły

Atletico Madryt zrealizowało w środowy wieczór połowę celu związanego z wywalczeniem awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Tymczasem ciekawe doniesienia związane z sytuacją poza boiskiem przekazał portal RMC Sport.

Bezpośrednie starcie miało miejsce o wysoką stawkę zarówno na boisku, jak i poza nim. Los Colchoneros odnieśli zwycięstwo, które zostało przyćmione licznymi kontrowersjami sędziowskimi. W momencie, gdy Antoine Griezmann i jego koledzy z drużyny odnieśli cenne zwycięstwo po trafieniach Julian Alvareza i Alexander Sorlotha, sporo działo się poza Camp Nou. Madrycki klub za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych przekazał zdjęcia swojego autokaru, który miał rozbite szyby.

„NASA, my również widzieliśmy dziś wieczorem niewidoczną stronę Księżyca” – brzmiał komunikat opublikowany na oficjalnym profilu Atletico na platformie X wraz ze zdjęciem uszkodzonego pojazdu. To bezpośrednie nawiązanie do misji Artemis 2 i niespotykanych dotąd zdjęć Ziemi wykonanych z niewidocznej strony Księżyca.

Nosotros también hemos visto esta noche la cara oculta de la luna, @NASA. pic.twitter.com/SvSfH7JBdV — Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026

„Marca” przekazała natomiast, że dwa okna po stronie kierowcy zostały trafione kamieniami w pobliżu Camp Nou. Do zdarzenia doszło na ulicy tuż przed miejscem przyjazdu, a nie bezpośrednio przed katalońskim stadionem. Na szczęście dla Atletico Madryt żaden z członków drużyny ani klubu nie został trafiony ani ranny w wyniku rozbicia szyb.