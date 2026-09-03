Padło nazwisko nowego trenera Rakowa. Jest już bardzo blisko

Raków Częstochowa blisko ważnej decyzji
Raków Częstochowa po zwolnieniu Dawida Kroczka jest coraz bliżej znalezienia jego następcy. Wiele wskazuje na to, że wybór władz klubu padnie na dobrze znanego w Częstochowie Goncalo Feio. Portugalczyk może ponownie pojawić się w ekipie z ulicy Limanowskiego. Tym razem już w roli pierwszego szkoleniowca.
Marcin Borzęcki na platformie X przekazał, że Goncalo Feio wrócił do Polski i czeka go decydujące spotkanie z przedstawicielami Rakowa. Na ten moment żadna umowa nie została podpisana, ale obie strony prowadzą rozmowy, które zmierzają w bardzo konkretnym kierunku.
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„Zdaje się, że faworytem do przejęcia Rakowa Częstochowa jest Goncalo Feio. Przyleciał wczoraj wieczorem do Polski, czeka go decydujące spotkanie z szefem klubu, ale – choć nic nie zostało jeszcze podpisane – obie strony są na tak. Pewnie można go dziś wypatrywać na trybunach” – przekazał dziennikarz.
Dla klubu z Częstochowy zmiana trenera stała się koniecznością po serii rozczarowujących wyników. Dawid Kroczek stracił pracę po porażkach z Hajdukiem Split w kwalifikacjach Ligi Konferencji oraz Jagiellonią Białystok w PKO BP Ekstraklasie. Czwartkowy mecz z Górnikiem Zabrze zespół rozegra jeszcze pod wodzą tymczasowego szkoleniowca Dawida Szulczka.
Goncalo Feio zna natomiast Raków od środka. W latach 2020-2022 pracował w klubie jako asystent Marka Papszuna, zanim rozpoczął samodzielną karierę trenerską. Później prowadził między innymi Legię Warszawa i Radomiaka Radom.