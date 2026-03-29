Barcelona obserwuje wielki talent. Benfica już odpowiedziała

Barcelona od pewnego czasu obserwuje młodego skrzydłowego. Według portalu A Bola Benfica już zareagowała na zainteresowanie.

Andreas Schjelderup

Barcelona nie da rady sprowadzić wielkiego talentu? Benfica reaguje

FC Barcelona szuka nowego lewego skrzydłowego. Na liście pojawił się Andreas Schjelderup. Ostatnio sam zainteresowany odniósł się do plotek łączących go z transferem do Blaugrany. Jednak jak się okazuje, Benfica Lizbona nie chce stracić Norwega i już pracuje nad nową umową dla zawodnika, który dołączył do klubu w 2023 roku.

21-latek w bieżącym sezonie strzelił siedem bramek i zanotował cztery asysty. Był także jednym z bohaterów zwycięskiego meczu wygranego 4:2 przeciwko Realowi Madryt w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Schjelderup zdobył wtedy dwa gole.

Co ciekawe zimą mógł odejść do belgijskiego Club Brugge. Ostatecznie transfer nie doszedł do skutku, a Benfica chce teraz zabezpieczyć jego przyszłość i przedłużyć kontrakt do 2031 roku.

Na razie więc Duma Katalonii obserwuje sytuację młodego zawodnika. Klub analizuje różne opcje. Dużo też będzie zależało od przyszłości Marcusa Rashforda.

