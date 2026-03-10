FC Barcelona zabezpiecza się na wypadek nie sprowadzenia Marcusa Rashforda. Duma Katalonii wytypowała dwie tanie alternatywy. Na ich radarze znaleźli się Abde Ezzalzouli (Real Betis) i Jan Virgili (Real Mallorca) - donosi "Football-Espana".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Ezzalzouli i Virgili na radarze FC Barcelony

FC Barcelona przed trwającym sezonem zdecydowała się na wypożyczenie Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Anglik idealnie odnalazł się na hiszpańskich boiskach, co mocno się podoba Blaugranie. Mistrzowie Hiszpanii chcieliby nawiązać dłuższą współpracę z wychowankiem Czerwonych Diabłów. Na przeszkodzie jednak stają kwestie finansowe, przez co oddala się definitywny transfer.

Z informacji przekazanych przez „Football-Espana” dowiadujemy się, że FC Barcelona jest przygotowana na wypadek braku sprowadzenia Marcusa Rashforda. Duma Katalonii wytypowała już dwie alternatywy, które są zdecydowanie tańszymi opcjami. W kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znaleźli się Abde Ezzalzouli z Realu Betis oraz Jan Virgili, który na co dzień reprezentuje barwy Realu Mallorca.

Na uwagę przede wszystkim zasługuje Abde Ezzalzouli. Marokańczyk w przeszłości był związany z FC Barceloną, ale dopiero w Realu Betis na szersze wody wypłynął jego talent. Jan Virgili również jest zawodnikiem o wysokim potencjale. Czas pokaże, jak potoczy się kwestia transferów Dumy Katalonii.

FC Barcelona już we wtorkowy wieczór rozpocznie przygodę w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się na wyjeździe z Newcastle United.