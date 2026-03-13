Barcelona umieściła gwiazdę Chelsea na swojej liście życzeń

07:44, 13. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona analizuje możliwe wzmocnienia przed letnim oknem transferowym. Na liście życzeń katalońskiego klubu znalazł się skrzydłowy Chelsea Pedro Neto.

Deco
Obserwuj nas w
David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona szuka wzmocnień na skrzydłach

Barcelona planuje wzmocnić ofensywę przed kolejnym sezonem. Jak informuje Mundo Deportivo, w ostatnim czasie na radarze katalońskiego klubu pojawił się Pedro Neto z Chelsea.

Portugalczyk jest ceniony za swoją wszechstronność. Może występować zarówno na prawym, jak i lewym skrzydle, co jest ważne dla trenera Hansiego Flicka przy stosowaniu rotacji w ofensywie.

W Barcelonie zdają sobie sprawę, że nie mają wielu naturalnych alternatyw dla Lamine’a Yamala na prawej stronie ataku. Z tego powodu Raphinha bywa przesuwany na tę pozycję, a klub rozgląda się za kolejnymi rozwiązaniami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Istotnym elementem ewentualnego transferu może być osoba agenta piłkarza. Pedro Neto jest reprezentowany przez Jorge Mendesa, który utrzymuje bardzo dobre relacje z władzami Barcelony. Portugalczyk często spotyka się z prezydentem Joanem Laportą oraz dyrektorem sportowym Deco.

Według doniesień wszystko będzie jednak zależało od możliwości finansowych klubu. Priorytetem Barcelony pozostaje bowiem sprowadzenie nowego środkowego obrońcy oraz napastnika.

Dlatego w najbliższych miesiącach okaże się, czy transfer skrzydłowego Chelsea będzie dla katalońskiego klubu realną opcją.