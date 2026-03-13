Barcelona umieściła gwiazdę Chelsea na swojej liście życzeń

Barcelona analizuje możliwe wzmocnienia przed letnim oknem transferowym. Na liście życzeń katalońskiego klubu znalazł się skrzydłowy Chelsea Pedro Neto.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona szuka wzmocnień na skrzydłach

Barcelona planuje wzmocnić ofensywę przed kolejnym sezonem. Jak informuje Mundo Deportivo, w ostatnim czasie na radarze katalońskiego klubu pojawił się Pedro Neto z Chelsea.

Portugalczyk jest ceniony za swoją wszechstronność. Może występować zarówno na prawym, jak i lewym skrzydle, co jest ważne dla trenera Hansiego Flicka przy stosowaniu rotacji w ofensywie.

W Barcelonie zdają sobie sprawę, że nie mają wielu naturalnych alternatyw dla Lamine’a Yamala na prawej stronie ataku. Z tego powodu Raphinha bywa przesuwany na tę pozycję, a klub rozgląda się za kolejnymi rozwiązaniami.

Istotnym elementem ewentualnego transferu może być osoba agenta piłkarza. Pedro Neto jest reprezentowany przez Jorge Mendesa, który utrzymuje bardzo dobre relacje z władzami Barcelony. Portugalczyk często spotyka się z prezydentem Joanem Laportą oraz dyrektorem sportowym Deco.

Według doniesień wszystko będzie jednak zależało od możliwości finansowych klubu. Priorytetem Barcelony pozostaje bowiem sprowadzenie nowego środkowego obrońcy oraz napastnika.

Dlatego w najbliższych miesiącach okaże się, czy transfer skrzydłowego Chelsea będzie dla katalońskiego klubu realną opcją.