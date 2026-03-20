Barcelona może sprzedać gwiazdę. Klub wysłucha ofert

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Jules Kounde może opuścić Barcelonę

FC Barcelona może latem przejść istotne zmiany kadrowe. Na początku miesiąca pojawiły się informacje, że kataloński klub jest otwarty na sprzedaż Alejandro Balde, jeśli wpłyną odpowiednio wysokie oferty. Teraz okazuje się, że podobny los może spotkać także Julesa Kounde.

Jak donosi Matteo Moretto, Duma Katalonii jest gotowa rozważyć propozycje również za francuskiego defensora. Choć Kounde ma kontrakt obowiązujący do 2030 roku, nie znajduje się w gronie zawodników nietykalnych. To o tyle zaskakujące, że 27-letni reprezentant Francji należy do najważniejszych piłkarzy w zespole Hansiego Flicka.

W obecnym sezonie Kounde rozegrał aż 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Prawy obrońca zdobył trzy bramki i dołożył cztery asysty. Mimo że momentami zdarzały mu się błędy w defensywie, generalnie prezentuje solidny poziom. Decyzja o ewentualnej sprzedaży Kounde może jednak wynikać z sytuacji finansowej klubu. Barcelona nie chce zamykać się na oferty, które mogą znacząco poprawić jej możliwości na rynku.

Na prawej stronie defensywy brakuje bowiem głębi składu. Joao Cancelo przebywa w klubie jedynie na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu, a Xavi Espart dopiero niedawno zaczął pojawiać się w pierwszym zespole. Z kolei Eric Garcia, choć bywa ustawiany na prawej obronie, nominalnie jest środkowym defensorem. W ostatnim czasie pojawiły się wieści, że Kunde jest namawiany przed Ousmane’a Dembele do PSG.