Dembele namawia gwiazdę Barcelony na transfer do PSG!

Jules Kounde rozważa odejście z Barcelony i transfer do Paris Saint-Germain. Namawia go na to Ousmane Dembele, który zadzwonił do gwiazdy Blaugrany - informuje "El Nacional".

Jules Kounde nie jest pewny przyszłości w Barcelonie. W tym sezonie wyraźnie obniżył loty, dlatego Hansi Flick w pewnym momencie stawiał na Erica Garcię, a zimą prosił o transfer Joao Cancelo. Niewykluczone, że latem Blaugrana sprowadzi kolejnego bocznego obrońcę, który będzie rywalizował z Francuzem, a być może nawet go zastąpi.

Choć Barcelona nie planuje sprzedawać Kounde, on sam dość mocno myśli nad potencjalnym transferem do innej ekipy. „El Nacional” twierdzi, że w szczególności interesuje go paryski projekt. Paris Saint-Germain w zeszłym sezonie zdobyło Ligę Mistrzów i wyraźnie rozwija się pod wodzą Luisa Enrique. Na transfer gwiazdę Dumy Katalonii namawia sam Ousmane Dembele, który niedawno się z nią kontaktował.

Kounde oraz Dembele utrzymują dobre relacje i spędzają ze sobą czas podczas zgrupowań reprezentacji Francji. Niewykluczone, że za kilka miesięcy będą też dzielić szatnię. PSG od dawna obserwuje defensora i monitoruje jego sytuację w Barcelonie, szukając dobrej okazji do transferu. Wydaje się, że byłby idealnym uzupełnieniem tej pozycji i przeciwwagą dla Achrafa Hakimiego, który przede wszystkim błyszczy w ofensywie.

Do transferu jeszcze daleka droga, ale Dembele zrobi wszystko, aby namówić Kounde na przenosiny do PSG. Obecnie Francuz leczy kontuzję. W tym sezonie zaliczył łącznie 40 występów, trzykrotnie trafiając do siatki.