Barcelona wysłucha ofert za zawodnika. Kiedyś pytało o niego PSG

FC Barcelona podczas letniego okna transferowego wysłucha ofert za Alejandro Balde. Hiszpan przestał być uważany za nietykalnego. Matteo Moretto przypomina, że kiedyś pytało o niego PSG.

FC Barcelona zanim na dobre zacznie planować nadchodzące okno transferowe, musi przez kilka dni uzbroić się w cierpliwość. W najbliższą niedzielę (15 marca) odbędą się wybory, podczas których poznamy prezydenta na kadencję 2026-2031. Faworytem pozostaje Joan Laporta, który ubiega się o reelekcję. Jeśli wygra, polityka transferowa zostanie utrzymana, co może zwiastować odejście kluczowego piłkarza.

Z informacji przekazanych przez Matteo Moretto wynika, że Alejandro Balde nie jest już uważany za nietykalnego. Barcelona wysłucha za niego ofert i jeśli pojawi się dobra propozycja, nie będzie miała oporów, aby ją przyjąć. Kiedyś o obrońcę pytało Paris Saint-Germain.

Balde jest związany z Dumą Katalonii od dziecka. Dorastał w La Masii, czyli klubowej akademii, która „produkuje” niezliczoną ilość gwiazd w światowym futbolu. W dorosłej drużynie zadebiutował w sezonie 2021/2022 i szybko przebił się do wyjściowej jedenastki. Ostatnio jego występy są znacznie gorsze, a na dodatek po raz kolejny pojawiły się problemy mięśniowe.

Łącznie w barwach katalońskiego klubu Balde rozegrał 160 meczów, w których zdobył 3 gole i zanotował 21 asyst. Kontrakt obowiązuje go do czerwca 2028 roku. Obecna wartość rynkowa piłkarza szacowana jest na ok. 60 milionów euro.