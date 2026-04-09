Hit transferowy na horyzoncie? Lewandowski przyciąga uwagę

Robert Lewandowski to jeden z tych zawodników, których przyszłość jest bardzo niejasna. Tymczasem konkretne wieści o zainteresowaniu napastnikiem przekazał Nicolo Schira.

AC Milan i Juventus chcą Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną tylko do końca czerwca tego roku. Chociaż w porozumieniu między stronami znajduje się opcja przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy, ostateczna decyzja wciąż nie została podjęta. Ciekawe wieści ujawnił dziennikarz Nicolo Schira na platformie X.

Znany insider przekazał, że AC Milan oraz Juventus mogą w trakcie lata poważnie wkroczyć do gry o podpis Polaka pod kontraktem. Oczywiście stanie się tak, jeśli Lewandowski będzie otwarty na zmianę otoczenia i poszukiwanie nowych wyzwań na zasadzie wolnego transferu.

Na dzisiaj dwa kluby z Serie A wykazują zainteresowanie pozyskaniem Lewego. Nie idą za tym jednak jeszcze żadne konkretne działania. Kluczowe w kontekście ewentualnego transferu będą oczywiście warunki finansowe. Obecnie polski napastnik jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w Barcelonie, co może stanowić poważną przeszkodę dla włoskich gigantów.

#ACMilan and #Juventus are among the clubs which have asked info for Robert #Lewandowski. #Milan and #Juve are at the window, if the striker decides to leave #Barça as a free agent. No official bids yet, but just a genuine interest despite Lewa has a very high salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 8, 2026

Na ten moment przyszłość napastnika pozostaje otwarta, a wiele zależeć będzie zarówno od decyzji samego zawodnika, jak i planów transferowych katalońskiego klubu przed kolejnym sezonem.

W tej kampanii Lewandowski wystąpił jak na razie w 39 meczach, notując w nich 17 trafień i trzy asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć przy okazji derbów z Espanyolem.