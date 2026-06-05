Barcelona obrała kurs na Serie A. Ten transfer może rozpalić kibiców

FC Barcelona intensywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy. Jednym z głównych kandydatów do transferu jest piłkarz, który ma być otwarty na przeprowadzkę do ekipy z La Liga.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Andre Cambiaso na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona kontynuuje działania mające na celu wzmocnienie kadry przed nowym sezonem. Priorytetem dla władz klubu pozostaje pozyskanie zawodnika, który zwiększy rywalizację na bokach defensywy. Według najnowszych informacji jednym z najpoważniejszych kandydatów do transferu jest Andrea Cambiaso z Juventusu.

Jak informuje Nicolo Schira, reprezentant Włoch jest bardzo zainteresowany możliwością gry w barwach Blauhrany. Co więcej, perspektywa występów na Camp Nou ma wywoływać u zawodnika duży entuzjazm, a sam piłkarz ma być zafascynowany możliwością dołączenia do katalońskiego giganta.

Barcelona od dłuższego czasu analizuje rynek w poszukiwaniu wszechstronnego bocznego obrońcy. Cambiaso idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez sztab szkoleniowy. Włoski defensor może występować zarówno na lewej, jak i prawej stronie defensywy, co znacząco zwiększa jego wartość w oczach działaczy i trenerów.

Andrea #Cambiaso is very tempted and fascinated by #Barça’s possibility. #FCB are working to sign a fullback and Cambiaso is among the players in #Barcelona’s short list. #Juventus ask €30M at least to sell him. #transfers https://t.co/ckMNEUVGU7 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2026

Według wieści znanego dziennikarza, nazwisko piłkarza Juventusu znajduje się na krótkiej liście życzeń Barcelony. Oznacza to, że klub dokładnie monitoruje jego sytuację i rozważa podjęcie konkretnych działań w najbliższych tygodniach.

Juventus nie zamierza jednak sprzedawać swojego zawodnika za zaniżoną kwotę i oczekuje za niego co najmniej 30 milionów euro. Dla klubu z Hiszpanii, który wciąż musi zachowywać ostrożność w kwestiach budżetowych, taka suma może stanowić istotne wyzwanie.