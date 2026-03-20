Barcelona i Liverpool walczą o Bastoniego. Gwiazdor Interu wybrał, gdzie chce grać

PressFocus Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Bastoni wybrał klub. Tam chce zagrać

Liverpool chce wzmocnić obronę, ponieważ po sezonie Anfield mogą opuścić Ibrahima Konate oraz Joe Gomez. Za jednego z najlepszych stoperów na świecie uznawany jest Alessandro Bastoni.

Według doniesień Inter Mediolan zgodziłby się na sprzedaż gwiazdora za kwotę powyżej 50 milionów euro. Włoch mógłby od razu stać się liderem defensywy zespołu Arne Slota.

Mimo że The Reds dysponują większymi środkami finansowymi i mogą zaoferować 26-latkowi lukratywny kontrakt, to jednak Bastoni wolałby transfer do Barcelony. Już od kilku miesięcy w mediach spekuluje się o możliwych przenosinach stopera do Blaugrany.

Dumie Katalonii zależy na sprowadzeniu Bastoniego, ponieważ jest to lewonożny obrońca, który ma dobrą technikę. Jednak to Liverpool złożył już pierwsze zapytanie o możliwość przeprowadzenia tego transferu. Dlatego najbliższe miesiące mogą być decydujące w kwestii przyszłości włoskiego defensora.

