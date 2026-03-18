Ten transfer odmieni FC Barcelonę. Idealny pod każdym względem

Barcelona przygotowuje strategię na letnie okno transferowe i koncentruje się na wzmocnieniu defensywy. Alessandro Bastoni wyrasta na jeden z głównych celów, a zmieniająca się sytuacja Interu otwiera nowe możliwości.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona pracuje nad transferem Bastoniego

FC Barcelona widzi w Alessandro Bastonim odpowiedź na problemy w defensywie, które były widoczne w tym sezonie. Jeszcze niedawno transfer wydawał się nierealny, lecz Inter Mediolan jest gotowy rozważyć oferty w granicach od 50 do 70 milionów euro. To sprawia, że operacja staje się możliwa i nabiera realnych kształtów.

Profil włoskiego stopera idealnie odpowiada filozofii gry Blaugrany. Bastoni jest lewonożny i zapewnia równowagę w rozegraniu od tyłu. Potrafi prowadzić piłkę i zagrywać pionowe podania, które rozbijają linie rywala. W Interze często wchodzi do drugiej linii i wspiera budowę akcji ofensywnych.

Równie ważna jest jego inteligencja w defensywie, która wyróżnia go na tle innych obrońców. Bastoni czyta grę i przewiduje rozwój akcji zanim zagrożenie się pojawi. Dzięki ustawieniu przechwytuje podania i zamyka przestrzenie. To kluczowe w systemie z wysoko ustawioną linią obrony.

Włoch znajduje się w najlepszym momencie kariery i łączy doświadczenie z jakością. Rozegrał ponad 290 spotkań dla Interu i regularnie występował w wymagających meczach. Może grać w różnych ustawieniach defensywnych, co daje trenerowi większą elastyczność taktyczną.

Dodatkowym atutem jest jego wkład w ofensywę zespołu. W tym sezonie zdobył dwa gole i zanotował sześć asyst w 35 meczach. Bastoni nie ogranicza się do bronienia, lecz aktywnie uczestniczy w rozegraniu. Dla Barcelony może to oznaczać jakościowy skok i stabilizację, której wyraźnie brakowało.

