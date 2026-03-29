Barcelona negocjuje hitowy transfer. Marzy o tym obrońcy

Barcelona ma zamiar sprowadzić latem nowego obrońcę. Faworytem jest Alessandro Bastoni. Matteo Moretto ujawnia, że władze klubu prowadzą już dialog z przedstawicielami gwiazdora Interu Mediolan.

Bastoni zamieni Inter na Barcelonę? Rozmowy już trwają

Barcelona zamierza latem wzmocnić środek obrony i sprowadzić zawodnika, który stworzy z Pau Cubarsim duet na lata. Hansi Flick domaga się gracza lewonożnego, którego cechuje dynamika oraz skuteczne wyprowadzenie piłki. Swego czasu postawił na Inigo Martineza, ale po jego wyprowadzce do Arabii Saudyjskiej ma problem, aby znaleźć odpowiedniego partnera dla Cubarsiego.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Barcelona była łączona głównie z dwoma nazwiskami – Nico Schlotterbeckiem oraz Alessandro Bastonim. Ten pierwszy najprawdopodobniej przedłuży umowę z Borussią Dortmund, więc faworytem do przeprowadzki do hiszpańskiego giganta pozostaje włoski defensor. Miał on wstępnie wyrazić chęć gry pod wodzą Flicka.

Rozmowy między klubami jeszcze się nie rozpoczęły. Matteo Moretto ujawnia natomiast, że władze Barcelony nawiązały kontakt z przedstawicielami Bastoniego. Tematem negocjacji są oczywiście warunki potencjalnego kontraktu. To sugeruje, że Blaugrana faktycznie ma szanse, aby wyciągnąć go latem z Interu Mediolan.

Bastoni jest uważany przez Deco za idealnego kandydata dla Barcelony. Flick preferował dotąd kandydaturę Schlotterbecka, ale ma świadomość, że ten będzie raczej nie do wyjęcia. Inter nie wyklucza sprzedaży Włocha, natomiast Duma Katalonii będzie musiała wyłożyć na niego ogromną kwotę.