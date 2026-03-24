Xavi Simons wkrótce może opuścić Tottenham Hotspur. Holender wybrał już jaki, klub chce w przyszłości reprezentować. 22-latek jest gotowy, aby wzmocnić FC Barcelonę - przekazuje Ekrem Konur.

FC Barcelona pozyska Xaviego Simonsa?! Holender jest na „tak”

Xavi Simons latem zeszłego roku zdecydował się na przeprowadzkę do Premier League. Reprezentant Holandii opuścił RB Lipsk i wzmocnił Tottenham Hotspur, który zapłacił za jego przyjście aż 65 milionów euro. Ten ruch nie okazał się dotychczas udany, ponieważ 22-latek kompletnie nie przypomina tego samego piłkarza, który błyszczał na niemieckich boiskach.

Coraz częściej mówi się w mediach o możliwym odejściu Xaviego Simonsa z Tottenhamem Hotspur. Holender oczywiście jest łączony z FC Barceloną, czyli zespołem, w którym stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Tymczasem Ekrem Konur zdradził, że 22-latek podjął decyzję odnośnie przyszłości. Zawodnik Kogutów jest gotowy wrócić do drużyny Dumy Katalonii.

Warto zaznaczyć, że FC Barcelona bierze pod uwagę możliwość sprowadzenia Xaviego Simonsa. Tottenham Hotspur oczekuje za swojego gracza około 46 milionów euro. Turecki dziennikarz zdradził, że mistrzowie Hiszpanii są gotowi zapłacić taką kwotę za 22-latka. Niewątpliwie przeprowadzka reprezentanta Holandii na Camp Nou byłaby sporym wydarzeniem.

Xavi Simons w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Zawodnik Kogutów zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.