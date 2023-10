Dziennikarz Enric Canyellas twierdzi, że przed swoim odejściem Mateu Alemany zostawił FC Barcelonie ostatni prezent. Porozumiał się ponoć z Nico Williamsem w sprawie jego darmowego transferu, do którego miałoby dojść latem.

Mateu Alemany wraz z końcem minionego okna transferowego opuścił FC Barcelonę

Według Enrica Canyellasa były dyrektor sportowy wyświadczył klubowi ostatnią przysługę

Latem 2024 roku do stolicy Katalonii ma trafić Nico Williams

Nico Williams dołączy do innych młodych wilków w Barcelonie?

FC Barcelona w ostatnich latach regularnie korzysta z rynku wolnych agentów. Na takiej zasadzie trafili do stolicy Katalonii, między innymi, Andreas Christensen, Franck Kessie, Ilkay Guendogan czy Inigo Martinez.

Specem w dogadywaniu się z zawodnikami, którym kończyły się umowy, jest Mateu Alemany. Wraz z końcem minionego okienka transferowego, Hiszpan przestał pełnić funkcję dyrektora sportowego klubu. Jak donosi jednak Enric Canyellas, Alemany zrobił drużynie ostatnią przysługę. Podobno porozumiał się z Nico Williamsem i dogadał z nim warunki przenosin. Kontrakt reprezentanta Hiszpanii z Athletikiem wygasa wraz z końcem sezonu. Bez najmniejszych wątpliwości 21-latek byłby jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy na wiosnę. To samo źródło podkreśla, że jeżeli nie dojdzie do nagłego zwrotu akcji, skrzydłowy przeniesie się do Barcelony.

🚨Acuerdo total entre Barça y Nico Williams‼️



Trato pactado en base a su finalización de contrato. El jugador no tiene intención de renovar con el Athletic Club.

El español será jugador del Barcelona la temporada 24/25, salvo sorpresa🔵🔴



*️⃣Misma situación que Iñigo Martínez⏳ https://t.co/4Nm18mWsdu pic.twitter.com/ZAeFEuR0hA — Enric Canyellas (@ThierryEnric14) October 12, 2023

Byłoby to wielkie wydarzenie, zwłaszcza, że gracz Athleticu występuje na pozycji deficytowej, jeśli mówimy o kadrze Dumy Katalonii. Byłby w stanie zagwarantować więcej nieprzewidywalności i dynamiki w linii ofensywnej.

Williams rozegrał w tym sezonie sześć spotkań w La Lidze. Zanotował w nich cztery asysty.

