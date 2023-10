IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Andy Robertson i lekarze reprezentacji Szkocji

W czwartek reprezentacja Szkocji przegrała z Hiszpanami w Sewilli 0:2

Kontuzji w pierwszej połowie doznał kapitan gości, Andy Robertson

29-latek przejdzie badania. Po nich dowiemy się, czy jego występ w nadchodzących derbach z Evertonem jest możliwy

Robertson z kontuzją barku. Zdąży na derby Merseyside?

W czwartek reprezentacja Szkocji rozgrywała wyjazdowe spotkanie eliminacji do Euro 2024 w Sewilli. Nie był to udany dzień dla Wyspiarzy. Nie tylko przegrali 0:2, ale i stracili swojego kapitana. W pierwszej połowie Andy Robertson zderzył się z Unaiem Simonem. Nie zdołał wrócić na boisko. 29-latek opuścił murawę z kontuzją barku, a jego miejsce zajął Nathan Patterson.

W trakcie październikowego zgrupowania, Szkoci zmierzą się jeszcze tylko w meczu towarzyskim z Francją. Nawet, jeśli uraz Robertsona nie jest poważny, nie powinien on wziąć udziału w tym sparingu. Niebawem lewy obrońca wróci do Liverpoolu, gdzie przejdzie dalsze badania. Na Anfield Road drżą, bo tuż po przerwie reprezentacyjnej The Reds czekają prestiżowe derby z Evertonem. 29-latek to kluczowy element układanki Juergena Kloppa. Jeżeli nie zdoła do momentu derbów wrócić do zdrowia, jego miejsce w pierwszym składzie zajmie najprawdopodobniej Kostas Tsimikas.

Robertson rozegrał w tym sezonie osiem spotkań w Premier League. Strzelił w nich jedną bramkę.

