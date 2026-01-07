Barcelona czeka z potwierdzeniem transferu. Wyniki zadecydują

Barcelona jest już o krok od oficjalnej prezentacji Joao Cancelo, ale ciągle czeka na odpowiedni moment. Joan Poquí zdradza, kiedy należy spodziewać się potwierdzenia tego ruchu.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie chce rozpraszać zawodników

Chociaż Hansi Flick liczył na transfer środkowego obrońcy, niemiecki szkoleniowiec zaakceptował ruch z udziałem Joao Cancelo. Barcelona wykorzystała okazję i w ten sposób, mimo początkowych obaw, zyska nowe możliwości. Dla Portugalczyka będzie to druga przygoda w stolicy Katalonii.

Boczny obrońca jeszcze nie został zaprezentowany jako nowy piłkarz Blaugrany. Dlaczego klub wstrzymuje się z oficjalnym potwierdzeniem? Joan Poquí przekonuje, że przyczyna jest wyjątkowo prozaiczna.

Barcelona nie chce zakłócać przygotowań do czwartkowego meczu w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Flick myśli tylko o zbliżającym się spotkaniu z Athletikiem i jest przekonany, że ewentualne kwestie pozaboiskowe mogłyby negatywnie wpłynąć na koncentrację drużyny.

Poquí twierdzi, ze negocjacje na linii Barcelona- Joao Cancelo – Al-Hilal dobiegły końca i reprezentant Portugalii zmieni klubowe barwy. Redaktor Mundo Deportivo sugeruje, że 31-latek najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany w piątek, ale data jest sciśle powiązana z wynikami lidera La Liga w Superucharze.