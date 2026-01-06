Tyle Barcelona zapłaci za Cancelo! Romano ogłosił transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo w Barcelonie do końca sezonu za jedyne 4 mln euro

Joao Cancelo publicznie ogłosił światu, że zamierza odejść z obecnego klubu. Latem 2024 roku przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, lecz po półtora roku pobytu w Al-Hilal stwierdził, że woli grać w Europie. Na brak zainteresowania nie mógł narzekać, ponieważ jednocześnie starały się o niego dwa kluby: FC Barcelona i Inter Mediolan. Finalnie okazało się, że prawy obrońca wróci do Katalonii.

Fabrizio Romano w poniedziałek wieczorem przekazał słynne „here we go” w kontekście Cancelo w Barcelonie. Portugalczyk zmieni klub na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Duma Katalonii zapłaci za niego jedynie 4 miliony euro, które wpłynie na konto Al-Hilal.

Przypomnijmy, że Cancelo w przeszłości grał już w Barcelonie. W sezonie 2023-2024 również był wypożyczony do katalońskiego zespołu. Wystąpił wtedy w 42 meczach, w których zdobył 4 gole i zanotował 5 asyst. Po wypożyczeniu wrócił do Manchesteru City.

Hiszpańskie media informują, że Cancelo zostanie zarejestrowany w miejsce kontuzjowanego Andreasa Christensena. Barcelona otrzymała zgodę od La Liga na użycie 80% wynagrodzenia, jakie pobiera Duńczyk. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że w styczniu kibice nie doczekają się transferu nowego stopera, o którym było głośno przez ostatnie tygodnie.