Flick chciał tego transferu. Barcelona skorzystała z okazji

09:43, 6. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Diario Sport

Hansi Flick wyraził aprobatę dla sprowadzenia Joao Cancelo. Dlaczego niemiecki trener zaakceptował transfer bocznego obrońcy, chociaż liczył na pozyskanie środkowego defensora? Diario Sport zdradza szczegóły tego ruchu.

Hansi Flick
Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zaakceptował Cancelo. To zadecydowało

Barcelona od dłuższego czasu nie jest w stanie rywalizować z innymi europejskimi gigantami w kwestiach finansowych. Duma Katalonii nie może pozwolić sobie na wielkie transfery, a problemy sprawia jej nawet rejestracja zawodników. Hansi Flick miał nadzieję na pozyskanie środkowego obrońcy, ale szybko okazało się, że ta operacja nie będzie należała do najłatwiejszych.

Duma Katalonii musi korzystać z nadarzających się okazji, a taką jest ruch z udziałem Joao Cancelo. Diario Sport twierdzi, że Flick szybko zaakceptował ten pomysł. Dlaczego Niemiec zgodził się na sprowadzenie bocznego defensora, chociaż walczył o transfer zawodnika na inną pozycję?

Szkoleniowiec Barcy docenia wszechstronność Cancelo, który ma doświadczenie w Europie jest w stanie występować po obu stronach boiska. Dzięki temu Jules Kounde, Eric García i Gerard Martín mogą skoncentrować się na grze w środku obrony. Kwestie ekonomiczne także miały ogromne znaczenie.

