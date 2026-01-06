Flick chciał tego transferu. Barcelona skorzystała z okazji

Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zaakceptował Cancelo. To zadecydowało

Barcelona od dłuższego czasu nie jest w stanie rywalizować z innymi europejskimi gigantami w kwestiach finansowych. Duma Katalonii nie może pozwolić sobie na wielkie transfery, a problemy sprawia jej nawet rejestracja zawodników. Hansi Flick miał nadzieję na pozyskanie środkowego obrońcy, ale szybko okazało się, że ta operacja nie będzie należała do najłatwiejszych.

Duma Katalonii musi korzystać z nadarzających się okazji, a taką jest ruch z udziałem Joao Cancelo. Diario Sport twierdzi, że Flick szybko zaakceptował ten pomysł. Dlaczego Niemiec zgodził się na sprowadzenie bocznego defensora, chociaż walczył o transfer zawodnika na inną pozycję?

Szkoleniowiec Barcy docenia wszechstronność Cancelo, który ma doświadczenie w Europie jest w stanie występować po obu stronach boiska. Dzięki temu Jules Kounde, Eric García i Gerard Martín mogą skoncentrować się na grze w środku obrony. Kwestie ekonomiczne także miały ogromne znaczenie.