Liverpool podjął decyzję ws. van Dijka. Nadchodzi rozstanie

17:02, 16. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: James Pearce

Liverpool po sezonie pożegna Mohameda Salaha. Zbliża się również termin rozstania z Virgilem van Dijkiem. James Pearce ujawnił, że dojdzie do tego w 2027 roku.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Van Dijk również coraz bliżej opuszczenia Anfield

Liverpool powoli żegna się z piłkarzami, którzy w ostatnich latach stanowili o jego sile. Po tym sezonie z Anfield wyniosą się Mohamed Salah oraz Andrew Robertson. Niepewna jest dodatkowo przyszłość Arne Slota, a wiele wskazuje wręcz na to, że on również zmieni otoczenie. Obecna kampania jest dla The Reds bardzo nieudana – na ten moment nie są nawet pewni gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a z tych rozgrywek w ćwierćfinale wyeliminowało ich Paris Saint-Germain.

Do przyszłego sezonu Liverpool na przystąpić już z nowym trenerem, który z pewnością otrzyma duże wsparcie finansowe, jeśli chodzi o wzmocnienia. Kluczowe jest zastąpienie Salaha, a w dłuższej perspektywie również Virgila van Dijka. Jego przygoda na Anfield także powoli dobiega końca, choć ma on pozostać w klubie na jeszcze jeden rok.

Umowa van Dijka wygasa w czerwcu 2027 roku. Jamers Pearce na łamach „The Athletic” ujawnił, że Liverpool nie planuje kontynuować tej współpracy i najprawdopodobniej pożegna lidera defensywy. Faktem jest, że Holender przez wiele lat był czołowym obrońcą na świecie, ale ostatni czas nie jest dla niego szczególnie dobry. Popełnia coraz więcej błędów, a linia obrony The Reds nie przypomina już tej z choćby zeszłego sezonu.

Van Dijk w tym roku będzie świętował 35. urodziny. Liverpool chce możliwie uniknąć sytuacji, w której zatrzyma go na zbyt długo, co odbije się negatywnie na jego dyspozycji oraz wynikach drużyny. Najbliższe miesiące będą czasem intensywnych poszukiwań zawodnika, który wejdzie w jego buty.

