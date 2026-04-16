Liverpool szykuje rewolucję. Dwie gwiazdy mają odejść

Liverpool po zakończeniu sezonu czeka rewolucja kadrowa. The Telegraph przekonuje, że z Anfield Road ma pożegnać się aż dziewięciu zawodników, w tym dwie gwiazdy.

Liverpool u progu wielkich zmian

W tym sezonie Liverpool prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. The Reds nie obronią mistrzostwa Anglii, a z Ligą Mistrzów i FA Cup pożegnali się na etapie ćwierćfinału. Przyszłość Arne Slota nie jest znana, chociaż od dłuższego czasu Holender łączony jest z odejściem z klubu. Z Anfield Road może pożegnać się także kilku piłkarzy.

The Telegraph twierdzi, że w lecie ekipa z Merseyside będzie chciała rozstać się z łącznie dziewięcioma zawodnikami. W tej grupie znajdują się między innymi tacy gracze, jak Curtis Jones, Harvey Elliott, Federico Chiesa, Calvin Ramsay, Rhys Williams i Joe Gomez.

Liverpool mają opuścić także większe nazwiska. Wiemy, że swoją przygodę w szeregach 20-krotnych mistrzów Anglii kończą Mohamed Salah i Andy Robertson. Dominic King przekonuje, że nie można wykluczać sprzedaży Alexisa Mac Allistera. Mistrz świata z 2022 roku jest wyceniany na aż 80 milionów euro. Do końca kontraktu 27-latka pozostały jeszcze dwa lata.