Zidane nie wróci do Madrytu

Real Madryt szuka nowego trenera – to nie ulega wątpliwości. Królewscy nie mają prawie żadnych szans na triumf w La Liga, a na dodatek pożegnali się z Ligą Mistrzów. Porażka z Bayernem Monachium sprawiła, że Alvaro Arbeloa został skreślony przez władze Los Blancos. Jednym z kandydatów na jego następcę stał się Zinedine Zidane.

Francuz doskonale zna środowisko pracy na Santiago Bernabeu. Jednak niewiele wskazuje na to, by po raz trzeci miał objąć Real. Zidane miał rozmawiać z Florentino Perezem i oficjalnie poinformować go o swoich planach.

– Już uzgodniłem warunki porozumienia z Francją – przyznał były szkoleniowiec ekipy z Madrytu. Zidane po Mistrzostwach Świata 2026 ma zostać selekcjonerem kadry Trójkolorowych. 53-latek na tym stanowisku zastąpi Didiera Deschampsa, którego umowa wygasa 31 lipca 2026 roku.