Real Madryt sięgnie po Jurgena Klopp?! Tak wygląda sytuacja

17:32, 16. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  Mario Cortegana, The Athletic

Real Madryt do tej pory nie podjął jeszcze kontaktu z Jurgenem Kloppem, choć władze klubu bardzo cenią jego kompetencje. Informacje w tej sprawie przekazał Mario Cortegana z "The Athletic".

Jurgen Klopp

Real Madryt latem najpewniej będzie chciał dokonać zmiany na stanowisku trenera. Nie jest już tajemnicą, że pozycja Alvaro Arbeloi jest zagrożona, a wiele może zależeć od tego, w jakim stylu jego zespół zakończy sezon w lidze hiszpańskiej. Szans na mistrzostwo już większych nie ma, ale zapewne dobra gra i wyniki mogą nieco poprawić jego notowania. Ciekawe w tym kontekście jest zdanie piłkarzy Królewskich, którzy mają popierać obecnego szkoleniowca.

Niemniej władze Realu Madryt rozważają wiele kandydatur i trudno wskazać jedną konkretną, która jest obecnie najbliżej porozumienia. Od samego początku w walce o przejęcie Królewskich jednym z najmocniejszych szkoleniowców wydaje się być Jurgen Klopp. Były szkoleniowiec Liverpoolu z Los Blancos łączony był już zimą. Według informacji, które przekazał Mario Cortegana z „The Athletic”, Real Madryt, choć bardzo ceni Jurgena Kloppa, to do tej pory nie podjął z nim kontaktu.

Jurgen Klopp jakiś czas temu przyznał w jednym z wywiadów, że nie ma zamiaru jeszcze kończyć trenerskiej kariery, ale jednocześnie nie ma nic w planach. Być może ewentualny kontakt ze strony Realu Madryt zmieniłby jego zdanie, choć z pewnością sprowadzenie go do stolicy Hiszpanii byłoby bardzo trudnym, aczkolwiek wielkim, ruchem.

