Vinicius Junior

Real powinien pozbyć się Brazylijczyka?!

Real Madryt odpadł wczoraj z tegorocznej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Królewscy pomimo wielkich emocji w rewanżu, okazali się słabsi od Bayernu Monachium i pozostałą część najważniejszych europejskich rozgrywek będą mogli obejrzeć tylko w telewizji. Nie ma jednak wątpliwości, że to co właśnie się wydarzyło w połączeniu z brakiem mistrzostwa Hiszpanii, najpewniej będzie skutkowało zwolnieniem Alvaro Arbeloi. Już mówi się o potencjalnych następcach.

Niemniej zmiana trenera, to nie będzie być może jedyny odejście z Realu tego lata. Wszystko bowiem wskazuje na to, że klub czekają także zmiany personalne w kadrze zawodniczej. Zdaniem części mediów Los Blancos muszą pożegnać się z graczami, którzy od jakiegoś czasu nie dają już tyle jakości, ile powinni. Kimś takim może okazać się Vinicius Junior. Sensacyjne wręcz stwierdzenie wygłosił bowiem Juanfe Sanz, dziennikarz „El Chiringuito TV”, który na antenie jasno wskazał, że Brazylijczyk musi odejść.

– Real Madryt musi pilnie sprzedać Viniciusa Juniora – powiedział dziennikarz.

Vinicius Junior w tym sezonie dla Realu Madryt rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował 14 asyst. Wielokrotnie jednak w przypadku 25-letniego skrzydłowego mówi się o jego zachowaniu, także w stosunku do kolegów z zespołu. Wyceniany na 150 milionów euro przez serwis „Transfermarkt” gwiazdor rozegrał w barwach Królewskich blisko 370 spotkań i 123 razy trafiał do siatki rywali.

