Arbeloa poznał wolę piłkarzy Realu Madryt. Podjęli kluczową decyzję

16:37, 16. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  Marca

Piłkarze Realu Madryt chcą, aby Alvaro Arbeloa pozostał na stanowisku na kolejny sezon. To może być kluczowy głos dla Florentino Pereza. Informacje w tej sprawie przekazała "Marca".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Szatnia Realu chce, aby Arbeloa został na kolejny sezon

Real Madryt przegrywając środowy mecz ćwierćfinałowy z Bayernem Monachium najprawdopodobniej zakończył już swój sezon jeśli chodzi o grę o najważniejsze cele. Królewskim pozostają bowiem rozgrywki hiszpańskiej La Liga, ale w nich aktualnie tracą dziewięć punktów. To liczba, która wydaje się praktycznie niemożliwa do odrobienia na tym etapie sezonu.

Dlatego też w ostatnim czasie, szczególnie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, media przekazują wieści o zwolnieniu Alvaro Arbeloi wraz z końcem sezonu. Przyszłość szkoleniowca, który objął zespół zimą po Xabi Alonso ma być przesądzona, a kwestia dotyczy teraz tylko tego, kto go zastąpi. Kandydatów jest przynajmniej kilku, ale okazuje się, że niekoniecznie Arbeloa musi w ogóle odchodzić.

Według informacji, które przekazała „Marca”, szatnia Realu Madryt, a zatem piłkarze Królewskich, stanęli murem za Arbeloą i chcą, aby pozostał on na stanowisku także w kolejnym sezonie. To może okazać się jednym z najważniejszych kontekstów decyzji Florentino Pereza.

Alvaro Arbeloa do tej pory jako pierwszy trener Los Blancos prowadził zespół w 21 meczach, w których zanotował średnią punktową na poziomie 1,90 pkt./mecz. Były piłkarz umową związany jest do końca czerwca 2027 roku. Wcześniej prowadził zespół rezerw.

Zobacz także: „Real Madryt musi pilnie sprzedać Viniciusa Juniora”