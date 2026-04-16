Arbeloa poznał wolę piłkarzy Realu Madryt. Podjęli kluczową decyzję

Piłkarze Realu Madryt chcą, aby Alvaro Arbeloa pozostał na stanowisku na kolejny sezon. To może być kluczowy głos dla Florentino Pereza. Informacje w tej sprawie przekazała "Marca".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Szatnia Realu chce, aby Arbeloa został na kolejny sezon

Real Madryt przegrywając środowy mecz ćwierćfinałowy z Bayernem Monachium najprawdopodobniej zakończył już swój sezon jeśli chodzi o grę o najważniejsze cele. Królewskim pozostają bowiem rozgrywki hiszpańskiej La Liga, ale w nich aktualnie tracą dziewięć punktów. To liczba, która wydaje się praktycznie niemożliwa do odrobienia na tym etapie sezonu.

Dlatego też w ostatnim czasie, szczególnie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, media przekazują wieści o zwolnieniu Alvaro Arbeloi wraz z końcem sezonu. Przyszłość szkoleniowca, który objął zespół zimą po Xabi Alonso ma być przesądzona, a kwestia dotyczy teraz tylko tego, kto go zastąpi. Kandydatów jest przynajmniej kilku, ale okazuje się, że niekoniecznie Arbeloa musi w ogóle odchodzić.

Według informacji, które przekazała „Marca”, szatnia Realu Madryt, a zatem piłkarze Królewskich, stanęli murem za Arbeloą i chcą, aby pozostał on na stanowisku także w kolejnym sezonie. To może okazać się jednym z najważniejszych kontekstów decyzji Florentino Pereza.

Alvaro Arbeloa do tej pory jako pierwszy trener Los Blancos prowadził zespół w 21 meczach, w których zanotował średnią punktową na poziomie 1,90 pkt./mecz. Były piłkarz umową związany jest do końca czerwca 2027 roku. Wcześniej prowadził zespół rezerw.

Zobacz także: „Real Madryt musi pilnie sprzedać Viniciusa Juniora”