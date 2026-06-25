Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska meczów na dzisiaj i jutro (25.06/26.06)

Dzisiejsze mecze mundialu (25.06.2026)
Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się już w nocy. Maroko pokonało Haiti 4:2, a Brazylia wygrała ze Szkocją 3:0. W kolejnych spotkaniach Meksyk pewnie ograł Czechy 3:0, natomiast Republika Południowej Afryki zwyciężyła z Koreą Południową 1:0.
Na zakończenie dnia odbędą się dwa mecze grupy E. O godzinie 22:00 Curacao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador zmierzy się z Niemcami.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|25 czerwca
|00:00
|C
|Maroko – Haiti 4:2
|Atlanta
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|00:00
|C
|Szkocja – Brazylia 0:3
|Miami
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|03:00
|A
|Czechy – Meksyk 0:3
|Meksyk
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|03:00
|A
|Republika Południowej Afryki – Korea Południowa 1:0
|Monterrey
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|22:00
|E
|Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej
|Filadelfia
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|25 czerwca
|22:00
|E
|Ekwador – Niemcy
|East Rutherford
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (26.06.2026)
Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą kolejne spotkania 3. kolejki fazy grupowej. W nocy z czwartku na piątek kibice zobaczą między innymi mecze Japonii ze Szwecją, Tunezji z Holandią, Paragwaju z Australią oraz Turcji z USA.
Wieczorem do gry wejdą zespoły z grupy I. Norwegia zmierzy się z Francją w meczu o pierwsze miejsce, natomiast Senegal zagra z Irakiem w spotkaniu, które może mieć znaczenie w walce o awans z trzeciej pozycji.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|26 czerwca
|01:00
|F
|Japonia – Szwecja
|Arlington
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|26 czerwca
|01:00
|F
|Tunezja – Holandia
|Kansas City
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|26 czerwca
|04:00
|D
|Paragwaj – Australia
|Santa Clara
|TVP Sport, TVPSPORT.PL
|26 czerwca
|04:00
|D
|Turcja – USA
|Inglewood
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|26 czerwca
|21:00
|I
|Norwegia – Francja
|Foxborough
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|26 czerwca
|21:00
|I
|Senegal – Irak
|Toronto
|TVP Sport, TVPSPORT.PL