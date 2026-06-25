Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska meczów na dzisiaj i jutro (25.06/26.06)

Dzisiejsze mecze mundialu 2026. Sprawdź, kto gra dzisiaj na MŚ, wyniki zakończonych spotkań, godziny meczów i transmisje TVP.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Dzisiejsze mecze mundialu (25.06.2026)

Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się już w nocy. Maroko pokonało Haiti 4:2, a Brazylia wygrała ze Szkocją 3:0. W kolejnych spotkaniach Meksyk pewnie ograł Czechy 3:0, natomiast Republika Południowej Afryki zwyciężyła z Koreą Południową 1:0.

Na zakończenie dnia odbędą się dwa mecze grupy E. O godzinie 22:00 Curacao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador zmierzy się z Niemcami.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 25 czerwca 00:00 C Maroko – Haiti 4:2 Atlanta TVP Sport, TVPSPORT.PL 25 czerwca 00:00 C Szkocja – Brazylia 0:3 Miami TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 25 czerwca 03:00 A Czechy – Meksyk 0:3 Meksyk TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 25 czerwca 03:00 A Republika Południowej Afryki – Korea Południowa 1:0 Monterrey TVP Sport, TVPSPORT.PL 25 czerwca 22:00 E Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej Filadelfia TVP Sport, TVPSPORT.PL 25 czerwca 22:00 E Ekwador – Niemcy East Rutherford TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jutrzejsze mecze mundialu (26.06.2026)

Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą kolejne spotkania 3. kolejki fazy grupowej. W nocy z czwartku na piątek kibice zobaczą między innymi mecze Japonii ze Szwecją, Tunezji z Holandią, Paragwaju z Australią oraz Turcji z USA.

Wieczorem do gry wejdą zespoły z grupy I. Norwegia zmierzy się z Francją w meczu o pierwsze miejsce, natomiast Senegal zagra z Irakiem w spotkaniu, które może mieć znaczenie w walce o awans z trzeciej pozycji.