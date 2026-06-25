Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska meczów na dzisiaj i jutro (25.06/26.06)

07:00, 25. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Dzisiejsze mecze mundialu 2026. Sprawdź, kto gra dzisiaj na MŚ, wyniki zakończonych spotkań, godziny meczów i transmisje TVP.

Kai Havertz
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Dzisiejsze mecze mundialu (25.06.2026)

Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się już w nocy. Maroko pokonało Haiti 4:2, a Brazylia wygrała ze Szkocją 3:0. W kolejnych spotkaniach Meksyk pewnie ograł Czechy 3:0, natomiast Republika Południowej Afryki zwyciężyła z Koreą Południową 1:0.

Na zakończenie dnia odbędą się dwa mecze grupy E. O godzinie 22:00 Curacao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador zmierzy się z Niemcami.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
25 czerwca00:00CMaroko – Haiti 4:2AtlantaTVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca00:00CSzkocja – Brazylia 0:3MiamiTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca03:00ACzechy – Meksyk 0:3MeksykTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca03:00ARepublika Południowej Afryki – Korea Południowa 1:0MonterreyTVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca22:00ECuracao – Wybrzeże Kości SłoniowejFiladelfiaTVP Sport, TVPSPORT.PL
25 czerwca22:00EEkwador – NiemcyEast RutherfordTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (26.06.2026)

Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą kolejne spotkania 3. kolejki fazy grupowej. W nocy z czwartku na piątek kibice zobaczą między innymi mecze Japonii ze Szwecją, Tunezji z Holandią, Paragwaju z Australią oraz Turcji z USA.

Wieczorem do gry wejdą zespoły z grupy I. Norwegia zmierzy się z Francją w meczu o pierwsze miejsce, natomiast Senegal zagra z Irakiem w spotkaniu, które może mieć znaczenie w walce o awans z trzeciej pozycji.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
26 czerwca01:00FJaponia – SzwecjaArlingtonTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
26 czerwca01:00FTunezja – HolandiaKansas CityTVP Sport, TVPSPORT.PL
26 czerwca04:00DParagwaj – AustraliaSanta ClaraTVP Sport, TVPSPORT.PL
26 czerwca04:00DTurcja – USAInglewoodTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
26 czerwca21:00INorwegia – FrancjaFoxboroughTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
26 czerwca21:00ISenegal – IrakTorontoTVP Sport, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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