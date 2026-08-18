AS Monaco pracuje nad sprowadzeniem pomocnika Chelsea

11:13, 18. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Romeo Lavia może zamienić Premier League na Ligue 1. Jak dowiedział się Ekrem Konur, pomocnik Chelsea stał się bowiem celem transferowym AS Monaco.

Romeo Lavia
Obserwuj nas w
MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Romeo Lavia

Romeo Lavia może przejść do AS Monaco

Romeo Lavia jak dotąd nie spełnia pokładanych w nim nadziei w Chelsea. 22-letni pomocnik może więc opuścić drużynę The Blues podczas letniego okienka transferowego. Londyński klub jest gotowy wysłuchać ofert za belgijskiego zawodnika. Niewykluczone, że młody piłkarz będzie kontynuował swoją karierę w Ligue 1, gdzie zainteresowanie jego usługami jest coraz większe.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie Lavii ma bowiem AS Monaco. Klub z Księstwa planuje pozyskać defensywnego pomocnika na zasadzie transferu definitywnego za 25 milionów euro. Drugą opcją pozostaje wypożyczenie z późniejszym obowiązkiem wykupu za 35 milionów euro. Jedna z tych propozycji może przekonać Chelsea do rozstania z zawodnikiem.

Lavia, którego w ostatnich latach nie omijały kontuzje, trafił do Londynu w sierpniu 2023 roku za ponad 60 milionów euro, wcześniej reprezentując Southampton. W barwach zespołu The Blues rozegrał łącznie 43 spotkania i zanotował 1 asystę, prezentując przebłyski dużego talentu. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Belgii na 22 miliony euro, a jego kontrakt z londyńskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości