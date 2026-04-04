Arsenal już rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. Jak się okazuje, jeden z tropów prowadzi do Realu Madryt. Na celowniku Kanonierów znajduje się Victor Valdepenas - informuje "CaughtOffside".

Arsenal jest na dobrej drodze, aby sięgnąć po upragniony tytuł mistrza Premier League. W zasadzie tylko kataklizm może zabrać im trofeum. Na dodatek podopieczni Mikela Artety rywalizują w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie w ćwierćfinale zmierzą się ze Sportingiem Lizbona. Władze londyńskiego klubu natomiast już myślą o zbliżającym się letnim okienku transferowym.

Tymczasem najnowsze doniesienia z obozu Arsenalu przekazuje „CaughtOffside”. Kanonierzy rozglądają się za wzmocnieniami i jeden z ich tropów prowadzi do Realu Madryt. W kręgu zainteresowań liderów Premier League znajduje Victor Valdepenas. Młody Hiszpan od wielu miesięcy jest obserwowany przez zespół z Londynu.

Arsenal jednak musi mieć na uwadze, że nie jest jedynym klubem, który chce Victora Valdepenasa. Zawodnik Realu Madryt wzbudza dość spore zainteresowanie na rynku. A ostatnio do walki o jego transfer włączył się AC Milan. Kanonierzy jednak są na lepszej pozycji, aby pozyskać utalentowanego 19-latka.

Victor Valdepenas na ten moment ma na koncie tylko jeden występ w seniorskich barwach Realu Madryt. Hiszpan rozegrał 78 minut w starciu ligowym z Deportivo Alaves.