Arsenal szykuje ofertę za pomocnika. W grze 60 mln funtów

13:47, 21. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Arsenal przygotowuje kolejną ofertę za Bruno Guimaraesa z Newcastle United - ujawnia "The Athletic". Mistrzowie Anglii są gotowi zapłacić za brazylijskiego pomocnika nawet 60 milionów funtów.

Mikel Arteta
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bruno Guimaraes na celowniku Arsenalu

Arsenal rozpoczął bezpośrednie rozmowy z Newcastle United w sprawie transferu Bruno Guimaraesa. Mistrzowie Anglii chcą wzmocnić środek pola przed rozpoczęciem nowego sezonu, a reprezentant Brazylii znajduje się wysoko na liście życzeń Mikela Artety. Problemem pozostaje jednak wycena zawodnika.

Według najnowszych informacji, teraz negocjacje weszły w bardziej zaawansowaną fazę. 28-letni pomocnik miał poinformować Newcastle, że jest zainteresowany przenosinami na Emirates Stadium i chętnie dołączyłby do zespołu Artety przed startem nowych rozgrywek Premier League.

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Kanonierzy planują wyłożyć około 60 milionów funtów. Londyńczycy uważają, że taka kwota odpowiada aktualnej wartości zawodnika, ale Newcastle ma zupełnie inne oczekiwania i uważa swojego lidera za piłkarza wartego zdecydowanie więcej.

Guimaraes od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowania Kanonierów. Pomocnik Newcastle wyróżnia się nie tylko umiejętnością kontrolowania tempa gry, ale również agresją w odbiorze oraz świetnym wyszkoleniem technicznym. W drużynie Brazylijczyk mógłby stworzyć niezwykle mocny środek pola między innymi z Declanem Ricem oraz Martinem Zubimendim.

Londyńczycy przyglądają się także sytuacji Alexa Scotta z AFC Bournemouth. 22-letni pomocnik znajduje się na radarze największych klubów Premier League, ale Wisienki nie chcą sprzedawać Scotta, mimo że ten odrzucił propozycję nowego kontraktu.

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