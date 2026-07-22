Arsenal ma zamiar przeprowadzić głośny transfer w Premier League. Mistrzowie Anglii chcą pozyskać Bruno Guimaraes. Okazuje się, że Kanonierzy przyspieszają negocjacje z Newcastle United - informuje "The Times".

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bruno Guimaraes coraz bliżej Arsenalu

Arsenal nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Jak przekazuje „The Times”, klub z Londynu rozpoczął właśnie bezpośrednie rozmowy z Newcastle United w sprawie transferu Bruno Guimaraesa. Kanonierzy chcą wzmocnić środek pola przed startem nowego sezonu i to właśnie reprezentant Brazylii stał się jednym z ich głównych celów.

Co ciekawe, Arsenal zrezygnował z usług pośredników i postawił na bezpośrednie negocjacje z władzami Newcastle United. Taki ruch ma przyspieszyć ewentualne porozumienie pomiędzy klubami. Mistrzowie Anglii liczą, że dzięki temu uda się wypracować satysfakcjonujące warunki transferu. Mówi się o ofercie wynoszącej 60 milionów funtów.

Bruno Guimaraes od kilku sezonów należy do najważniejszych zawodników Newcastle United. Brazylijczyk jest jednym z liderów zespołu i cieszy się ogromnym uznaniem w Premier League. Nic więc dziwnego, że jego pozyskanie nie będzie łatwym zadaniem, a Sroki mogą oczekiwać za swojego pomocnika bardzo wysokiej kwoty. Na razie nie wiadomo, czy władze z St James’s Park będą skłonne rozstać się ze swoim gwiazdorem.

Dotychczas Bruno Guimaraes rozegrał 195 spotkań w koszulce Newcastle United. Brazylijczyk strzelił 31 goli, a także zaliczył 32 asysty.