Real Madryt pozbędzie się napastnika. Trwają negocjacje

16:18, 22. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Real Madryt może rozstać się z Gonzalo Garcia. Fulham rozpoczął rozmowy w sprawie transferu napastnika - informuje "The Athletic".

Jose Mourinho
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Gonzalo Garcia na celowniku Fulham

Real Madryt przygotowuje się do nowego rozdziału pod wodzą Jose Mourinho. Portugalczyk ponownie objął stanowisko szkoleniowca Królewskich. 63-latek ma za zadanie zbudować drużynę zdolną do rywalizacji o najważniejsze trofea. Latem hiszpański gigant przeprowadził już kilka głośnych transferów.

Do zespołu z Santiago Bernabeu dołączyli już Marc Cucurella z Chelsea, Denzel Dumfries z Interu Mediolan, Ibrahima Konate z Liverpoolu oraz Bernardo Silva z Manchesteru City. W obliczu dużej rywalizacji o miejsce w składzie pod znakiem zapytania stoi przyszłość niektórych zawodników.

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Jednym z nich jest Gonzalo Garcia, którym zainteresował się Fulham. Jak poinformował serwis „The Athletic”, londyński klub rozpoczął rozmowy w sprawie pozyskania 22-letniego napastnika. Hiszpański klub chce zachować pierwszeństwo w przypadku kolejnego transferu i nie zamierza definitywnie tracić kontroli nad rozwojem swojego wychowanka.

W rozmowy dotyczące przeprowadzki Garcii do Premier League jest zaangażowany Alvaro Arbeloa, który doskonale zna zawodnika z pracy w Madrycie. Choć Mourinho wysoko ocenia umiejętności napastnika, na ten moment nie może zagwarantować regularnych występów w nowym sezonie.

To właśnie kwestia minut na boisku może mieć kluczowe znaczenie dla decyzji Garcii. Kontrakt hiszpańskiego zawodnika z Realem obowiązuje do czerwca 2030 roku. Według portalu Transfermarkt.de, wartość rynkowa zawodnika wynosi obecnie 30 milionów euro. W pierwszej drużynie Los Blancos rozegrał do tej pory 51 spotkań, w których zdobył 13 bramek oraz zanotował pięć asyst.

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