Jagiellonia Białystok wydała nagły komunikat. Tajemnicze zniknięcie piłkarza

16:53, 22. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok poinformowała o sytuacji związanej z AZ Jacksonem. Klub przekazał, że zawodnik od początku okresu przygotowawczego nie pojawił się na treningach.

Adrian Siemieniec
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

AZ Jackson nie wrócił do treningów w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przygotowuje się do startu PKO BP Ekstraklasy. Już w najbliższy weekend drużyna Adriana Siemieńca rozpocznie ligową rywalizację przed własną publicznością, mierząc się z Koroną Kielce na Chorten Arenie. Białostoczanie poznali również swojego przeciwnika w eliminacjach Ligi Europy. W III rundzie ich rywalem będzie szkocki Rangers FC.

W ostatnich dniach wokół Jagiellonii pojawił się jednak temat związany z przyszłością jednego z zawodników. Chodzi o AZ Jacksona, który latem ubiegłego roku dołączył z Columbus Crew. Amerykański pomocnik miał być wzmocnieniem środka pola.

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24-latek rozegrał w barwach Jagiellonii zaledwie 11 spotkań, w których zanotował jedną asystę. Nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w podstawowym składzie, dlatego zimą zdecydowano się na jego wypożyczenie.

Jackson trafił do Vancouver Whitecaps. Po zakończeniu pobytu w MLS wydawało się, że zawodnik wróci do Białegostoku i rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Jego kontrakt z Jagiellonią nadal obowiązuje bowiem do czerwca 2028 roku.

Po zakończeniu urlopu Amerykanin nie stawił się na treningach zespołu i od początku okresu przygotowawczego pozostaje nieobecny. W środę Jagiellonia opublikowała komunikat dotyczący sytuacji pomocnika.

„W związku z nieobecnością AZ Jacksona od początku okresu przygotowawczego informujemy, że zawodnik wciąż nie stawił się w klubie. Oficjalny status piłkarza oraz dalsze decyzje dotyczące jego przyszłości zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie” – przekazała Jagiellonia.

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