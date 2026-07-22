Nowa Legia Papszuna nabiera kształtów. Trener właśnie odkrył część planu

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia wchodzi w nową erę. Papszun podjął decyzję, której nie dało się odwlekać

Marek Papszun przygotowuje Legię Warszawa do pierwszego ligowego meczu w sezonie 2026/2027. Stołeczny zespół zmierzy się w piątek na wyjeździe z Pogonią Szczecin, a spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Przed tym starciem szkoleniowiec Wojskowych pojawił się na konferencji prasowej, a jego wypowiedzi są dostępne dzięki klubowej telewizji.

51-latek został zapytany między innymi o swoje podejście do budowy zespołu. Papszun nie pozostawił wątpliwości, jakie wartości są dla niego najważniejsze. – Jestem trenerem, który ma określony sposób pracy. Polega on na tworzeniu środowiska sprzyjającego rozwojowi wszystkich wokół. Sztabu, który musi być na najwyższym poziomie, a także zawodników, z których zbudujemy drużynę. Niezależnie od tego, kto pojawia się na boisku, musimy mieć zespół z charakterem, gotowy walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu – powiedział Papszun.

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Podczas konferencji nie zabrakło również tematu liderów drużyny. Szkoleniowiec Wojskowych poinformował, kto będzie odpowiadał za noszenie kapitańskiej opaski oraz jakie nazwiska weszły do rady zespołu.

– Mamy trzech kapitanów: Bartosz Kapustka jako pierwszy, Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek. Ponadto w radzie drużyny są: Otto Hindrich, Ruben Vinagre, Kamil Piątkowski, Damian Szymański i Wojciech Urbański – przekazał trener stołecznej ekipy.

Słowa Papszuna pokazują, że przed startem rozgrywek chce on nie tylko zadbać o kwestie sportowe, ale również o odpowiednią strukturę przywództwa w szatni. Pierwszym sprawdzianem dla nowej Legii będzie wyjazdowe starcie z Portowcami. Spotkanie zainauguruje dla Warszawian ligową rywalizację.