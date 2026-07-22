Kosztował miliony, a dzisiaj nie ma dla niego miejsca. Raków podjął decyzję

16:37, 22. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Weszlo.com

Raków Częstochowa może wkrótce podjąć ważną decyzję dotyczącą jednego z najbardziej intrygujących młodych zawodników w swojej kadrze. Przyszłość Serba stoi pod znakiem zapytania.

Wojciech Cygan
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Raków może oddać swój wielki talent. To nie tak miało wyglądać

Raków Częstochowa nie zamierza blokować rozwoju Bogdana Mirceticia. Młodzieżowy reprezentant Serbii, który jeszcze niedawno uchodził za jeden z najciekawszych talentów sprowadzonych do klubu, może w najbliższych tygodniach zmienić otoczenie. Jak informuje Szymon Janczyk z Weszlo.com, sternicy Czerwono-niebieskich analizują różne scenariusze dotyczące przyszłości 19-letniego skrzydłowego.

Sygnałem, że sytuacja zawodnika jest daleka od idealnej, było pominięcie go przy zgłoszeniach do europejskich pucharów. Trenerzy nie widzą obecnie dla Mirceticia miejsca do regularnej gry w pierwszym zespole

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Serb trafił do ekipy z Częstochowy jako zawodnik, z którym wiązano spore nadzieje. Raków wyłożył na jego transfer mniej więcej 1,5 miliona euro, dostrzegając w nim potencjał potwierdzony występami w Radnickim. W swoim ostatnim sezonie na serbskich boiskach zanotował sześć trafień i siedem asyst, zwracając uwagę wielu obserwatorów.

Rzeczywistość w PKO BP Ekstraklasie okazała się jednak znacznie trudniejsza. W poprzednich rozgrywkach Mircetić otrzymał jedynie epizodyczne szanse, spędzając na murawie niewiele ponad 150 minut. To zdecydowanie za mało, aby w pełni zweryfikować jego możliwości.

Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza, w Rakowie coraz poważniej rozważane jest wypożyczenie zawodnika. W klubie panuje przekonanie, że regularna gra mogłaby pomóc mu wrócić na właściwe tory.

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