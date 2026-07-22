Gwiazda Realu zachwycona Mourinho. To może być początek wielkiej historii

Real Madryt rozpoczyna nowy rozdział, a Fede Valverde nie ukrywa entuzjazmu. Urugwajczyk już na starcie wysłał jasny sygnał dotyczący współpracy z Jose Mourinho.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Real Madryt dostał ważny sygnał. Valverde jasno określił swoje podejście

Real Madryt wkracza w nową erę, a jednym z piłkarzy, którzy z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość, jest Fede Valverde. Urugwajski pomocnik zabrał głos na temat współpracy z Jose Mourinho i nie szczędził słów uznania pod adresem portugalskiego szkoleniowca.

– Jestem podekscytowany nauką od Jose Mourinho i gotowy, aby próbować i słuchać każdej rady, jaką mi da. Aby w pełni wykorzystać każdą sekundę, każdą minutę treningu, który będę dzielić z nim i jego sztabem trenerskim, zaczynając od dzisiaj – powiedział Valverde cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piłkarz zwrócił tym samym uwagę, że chce maksymalnie wykorzystać czas spędzony na treningach i czerpać wiedzę nie tylko od samego Mourinho, ale również od całego sztabu szkoleniowego.

Urugwajczyk podkreślił również, że patrzy na nowego szkoleniowca nie tylko przez pryzmat osiągnięć sportowych. Jego zdaniem Mourinho jest osobą, od której można czerpać inspirację także poza boiskiem. – Będę starał się uczyć, rozwijać jako piłkarz i jako osoba. Myślę, że to tak wyjątkowa osoba, od której mogę się wiele nauczyć – przyznał Valverde.

Słowa jednego z liderów Realu pokazują, że w szatni Królewskich panuje duża wiara w nowy projekt. Kibice z pewnością będą uważnie obserwować, jak współpraca Valverde z Mourinho przełoży się na wyniki zespołu.