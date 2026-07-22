Man City zatrzymał gwiazdora. Pomocnik był łączony z Barceloną

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Phil Foden na dłużej w Manchesterze City

Manchester City po zakończeniu poprzedniego sezonu pożegnał Pepa Guardiolę, który przez lata budował potęgę The Citizens. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął Enzo Maresca, przed którym stoi zadanie kontynuowania zwycięskiej ery na Etihad Stadium.

Władze angielskiego giganta nie zwalniają tempa i już latem rozpoczęły przebudowę drużyny. Do zespołu dołączył między innymi pomocnik Elliot Anderson z Nottingham Forest, za którego zapłacono 135 milionów euro. Kolejnym wzmocnieniem został Mathys Detourbet z Troyes za 25 milionów euro.

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Jednocześnie zadbano o przyszłość jednego z najważniejszych zawodników ostatnich lat. Manchester City oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z Philem Fodenem. 26-letni pomocnik podpisał umowę obowiązującą do czerwca 2030 roku. W ostatnim czasie gwiazdor był na liście życzeń Barcelony.

Foden nie kryje radości z możliwości dalszej gry na Etihad Stadium oraz współpracy z Mareską. Włoski szkoleniowiec doskonale zna angielskiego zawodnika, ponieważ wcześniej pracował w sztabie Pepa Guardioli, który w sezonie 2022/23 sięgnął po historyczną potrójną koronę.

26-latek ma już status jednej z największych gwiazd w historii Manchesteru City. W pierwszej drużynie rozegrał dotychczas 369 spotkań, w których zdobył 110 bramek. Jeżeli wypełni obowiązujący kontrakt, może zostać zaledwie szóstym zawodnikiem w historii klubu, który przekroczy granicę 500 rozegranych meczów. 49-krotny reprezentant kraju zdobył między innymi sześć mistrzostw Anglii, trzy Puchary Anglii, a także triumfował w Lidze Mistrzów.