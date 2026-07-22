Legia Warszawa nie zamknęła jeszcze kadry. Marek Papszun zdradził, że szeregi zespołu wciąż mogą opuścić Stanisław Gieroba oraz Maciej Ruszkiewicz. Obaj są blisko wypożyczenia.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Gieroba i Ruszkiewicz mogą opuścić Legię Warszawa

Legia Warszawa nadal pracuje nad kształtem kadry na nowy sezon. Oprócz poszukiwania kolejnych wzmocnień, stołeczny klub analizuje również sytuację młodych zawodników. Kilku z nich zdążyło już zmienić otoczenie. Jak się okazuje, w najbliższym czasie z zespołem mogą pożegnać się Stanisław Gieroba oraz Maciej Ruszkiewicz.

Marek Papszun przyznał, że obaj piłkarze są blisko wypożyczenia. Zdaniem szkoleniowca Legii Warszawa regularne występy będą dla nich zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż pozostanie w klubie i ograniczona liczba minut. Celem jest znalezienie zespołu, w którym młodzi zawodnicy będą mogli rozwijać się na wyższym poziomie niż druga liga.

– Myślę, że Gieroba i Ruszkiewicz są bliżej wypożyczenia, ponieważ tutaj mogą mieć ograniczone szanse na grę. Uważamy, że powinni występować na poziomie wyższym niż druga liga – powiedział Marek Papszun cytowany przez serwis Legia.net.

Niewykluczone, że jeden z młodych zawodników trafi do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Klub występujący w Betclic 1. Lidze od dłuższego czasu ściśle współpracuje z Legią Warszawa i regularnie wypożycza piłkarzy stołecznego zespołu. Dla Gieroby oraz Ruszkiewicza taki kierunek mógłby okazać się idealnym miejscem do zbierania cennego doświadczenia na seniorskim poziomie.