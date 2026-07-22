Manchester United interesował się Eduardo Camavingą. Real Madryt jednak oczekuje za Francuza około 80 milionów funtów. Czerwone Diabły zaczęły powoli wycofywać się z tego transferu - donosi Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Eduardo Camavinga oddalił się od Manchesteru United

Manchester United tego lata pozyskał już dwóch nowych środkowych pomocników. Na tym jednak nie koniec, ponieważ angielski gigant celuje w kolejnych graczy środka pola. Od tygodni z przeprowadzką na Old Trafford łączony jest Eduardo Camavinga. Tymczasem Ekrem Konur zdradza, że przyjście pomocnika Realu Madryt znacznie się oddala od Czerwonych Diabłów.

Jak się okazuje, Manchester United ma świadomość, że transfer Eduardo Camavingi ma małe szanse powodzenia. A wszystko przez wycenę Realu Madryt. Królewscy oczekują za Francuza ofert w granicach 60-80 milionów funtów. Taka kwota sprawia, że Czerwone Diabły skupią swoją uwagę na innych pomocników.

Eduardo Camavinga jednak wciąż może wylądować na boiskach Premier League. Zawodnik Realu Madryt przyciągnął uwagę Manchesteru City. Przyszłość Francuza na Estadio Santiago Bernabeu stoi pod dużym znakiem zapytania. Czas pokaże, w którym zespole w przyszłym sezonie będzie występował pomocnik Los Blancos.

Dotychczas Eduardo Camavinga rozegrał 223 spotkania w koszulce Realu Madryt. Francuz strzelił sześć goli, a także zaliczył 11 asyst.