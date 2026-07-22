Widzew Łódź blisko wielkiego transferu. Chorwat trafi do Ekstraklasy

15:24, 22. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Widzew Łódź finalizuje transfer Marina Soticka z FC Basel – ujawnia Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. 21-letni skrzydłowy znajdował się również na liście życzeń Anderlechtu Bruksela.

Aleksandar Vuković
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Marin Soticek zwiąże się z Widzewem

Widzew Łódź pracuje nad skompletowaniem kadry przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia zainauguruje rozgrywki domowym spotkaniem z Motorem Lublin, które odbędzie się 26 lipca o godzinie 17:30.

Do zespołu latem dołączył reprezentant Polski Karol Świderski, który przeniósł się z Panathinaikosu Ateny i ma być nowym liderem ofensywy. Defensywę wzmocnił natomiast lewy obrońca Mario Garcia, sprowadzony z Racingu Santander. Z klubem pożegnali się z kolei Osman Bukari, który został wypożyczony do Crvenej zvezdy Belgrad, oraz Bartłomiej Pawłowski. Pomocnik kontynuuje karierę w Arce Gdynia.

Oglądaj mecze w CANAL PLUS ZA DARMO przez 3 miesiące. Skorzystaj z promocji STS z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, łódzki klub jest o krok od sfinalizowania transferu Marina Soticka z FC Basel. Jeśli nie dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu akcji, 21-letni skrzydłowy w najbliższym czasie zostanie nowym zawodnikiem Widzewa.

Co istotne, młody Chorwat wzbudzał zainteresowanie również poza Polską. W gronie klubów monitorujących jego sytuację znajdował się Anderlecht Bruksela. Jednak to Widzew okazał się najbardziej zdeterminowany, aby doprowadzić transakcję do końca.

Soticek trafił do FC Basel z NK Lokomotiva w lipcu 2024 roku. Szwajcarski klub zapłacił za 3 mln euro. W barwach 21-krotnego mistrza kraju rozegrał łącznie 70 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając siedem bramek i notując siedem asyst.

21-latek może występować na obu skrzydłach, a jego największymi atutami są szybkość, dobra technika oraz umiejętność wygrywania pojedynków jeden na jednego. W swojej ojczyźnie uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników na tej pozycji, co potwierdzają również regularne występy w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji. Dotychczas zanotował 20 meczów w kadrze do lat 21. Obecny kontrakt Soticka z FC Basel obowiązuje do lata 2028 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości