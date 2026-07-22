Widzew Łódź blisko wielkiego transferu. Chorwat trafi do Ekstraklasy

Widzew Łódź finalizuje transfer Marina Soticka z FC Basel – ujawnia Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. 21-letni skrzydłowy znajdował się również na liście życzeń Anderlechtu Bruksela.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Marin Soticek zwiąże się z Widzewem

Widzew Łódź pracuje nad skompletowaniem kadry przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia zainauguruje rozgrywki domowym spotkaniem z Motorem Lublin, które odbędzie się 26 lipca o godzinie 17:30.

Do zespołu latem dołączył reprezentant Polski Karol Świderski, który przeniósł się z Panathinaikosu Ateny i ma być nowym liderem ofensywy. Defensywę wzmocnił natomiast lewy obrońca Mario Garcia, sprowadzony z Racingu Santander. Z klubem pożegnali się z kolei Osman Bukari, który został wypożyczony do Crvenej zvezdy Belgrad, oraz Bartłomiej Pawłowski. Pomocnik kontynuuje karierę w Arce Gdynia.

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Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, łódzki klub jest o krok od sfinalizowania transferu Marina Soticka z FC Basel. Jeśli nie dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu akcji, 21-letni skrzydłowy w najbliższym czasie zostanie nowym zawodnikiem Widzewa.

Co istotne, młody Chorwat wzbudzał zainteresowanie również poza Polską. W gronie klubów monitorujących jego sytuację znajdował się Anderlecht Bruksela. Jednak to Widzew okazał się najbardziej zdeterminowany, aby doprowadzić transakcję do końca.

Soticek trafił do FC Basel z NK Lokomotiva w lipcu 2024 roku. Szwajcarski klub zapłacił za 3 mln euro. W barwach 21-krotnego mistrza kraju rozegrał łącznie 70 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając siedem bramek i notując siedem asyst.

21-latek może występować na obu skrzydłach, a jego największymi atutami są szybkość, dobra technika oraz umiejętność wygrywania pojedynków jeden na jednego. W swojej ojczyźnie uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników na tej pozycji, co potwierdzają również regularne występy w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji. Dotychczas zanotował 20 meczów w kadrze do lat 21. Obecny kontrakt Soticka z FC Basel obowiązuje do lata 2028 roku.