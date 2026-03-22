Arsenal może sprowadzić nowego obrońcę. Podbił Serie A, teraz pora na Premier League?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Wesley Franca może trafić do Premier League. Arsenal rozważa transfer

Arsenal ma zamiar przeprowadzić kilka zmian w kadrze podczas najbliższego okienka transferowego. Niepewna jest przyszłość np. Bena White’a. Angielski defensor jest ceniony za wszechstronność, ale klub rozważy jego sprzedaż, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta. Dlatego zarząd szuka potencjalnego następcy 28-latka. Głównym kandydatem do wzmocnienia zespołu jest Wesley Franca.

Z jednej strony 22-letni Brazylijczyk dopiero przed tym sezonem trafił do Europy z Flamengo, ale z drugiej strony błyskawicznie stał się gwiazdą AS Romy. Zawodnik imponuje szybkością oraz wytrzymałością, co idealnie pasuje do intensywnego stylu gry Kanonierów.

Jest to także piłkarz, który może wspomóc ofensywę. W związku z tym, jak podaje źródło, jest obserwowany od wielu miesięcy przez skautów z Emirates Stadium.

Kanonierzy biorą pod uwagę również inne opcje, takie jak Tino Livramento z Newcastle United czy Vanderson z AS Monaco. Jednak to Wesley wydaje się priorytetem dla Mikela Artety. Zainteresowanie młodym obrońcą wykazuje także Everton. W przeszłości był natomiast na radarze Manchesteru City.

