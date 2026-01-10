Man City znów spogląda do Serie A. Ten ruch może rozpalić zimę

Manchester City po pozyskaniu Antoine’a Semenyo nie zamierza na tym poprzestać. Według wieści Globo na celowniku jednego z gigantów Premier League znalazł się prawy obrońca.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Wesley Franca znalazł się na celowniku Manchesteru City

Manchester City zdecydowanie ma plan, aby wykorzystać okazję w trakcie zimowego okna transferowego do poprawy jakości w drużynie. Jednocześnie klub z Etihad Stadium nie chce eksperymentować, a zamierza postawić na sprawdzoną jakość. W związku z tym ciekawe wieści przekazało Globo.

Tej zimy Man City pozyskał już za ponad 70 milionów euro Antoine’a Semenyo. Tymczasem według źródła kolejnym zawodnikiem, który znalazł się na liście życzeń The Citizens, jest Wesley Franca. Brazylijczyk aktualnie broni barw AS Romy. Piłkarz trafił do zespołu z Serie A w lipcu minionego roku z Flamengo Rio de Janeiro za 25 milionów euro. Manchester City przegrał rywalizację o zawodnika latem, ale wciąż się z tym nie pogodził. Klub z Premier League liczy jednocześnie, że w końcu uda mu się ściągnąć piłkarza do siebie.

W każdym razie jasne ma być, że na ten moment Roma nie planuje sprzedaży zawodnika, chociaż chętnych na jego usługi nie brakuje. Podobnie jak Manchester City, także Newcastle United oraz Tottenham Hotspur chętnie widziałyby Brazylijczyka w swoich szeregach.

W trakcie trwającego sezonu Wesley Franca wystąpił jak na razie w 21 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole, spędzając łącznie na boisku ponad 1700 minut. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik może mieć przy okazji starcia Giallorossich z Sassuolo. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się obecnie na poziomie 35 milionów euro.