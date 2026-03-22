FC Barcelona tego lata może zakończyć współpracę z Ronalem Araujo. Urugwajczyk znalazł się na celowniku Liverpoolu. Defensor natychmiasto podjął decyzję w sprawie transferu - informuje "Mundo Deportivo".

Liverpool chce Ronalda Araujo. Urugwajczyk zdecydował

FC Barcelona w niedzielę wykonała kolejny krok w kierunku obrony tytułu mistrza Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka okazali się lepsi od Rayo Vallecano zwyciężając skromnie, 1:0. Teraz piłkarza Dumy Katalonii mogą siąść spokojnie i skupić się na derbach Madrytu. Real jest bezpośrednim rywalem Blaugrany w walce o tytułu, więc na pewno będą trzymali kciuki za Atletico.

Z informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” dowiadujemy się, że FC Barcelona może stracić piłkarza, który nie jest ulubieńcem ich kibiców. Otóż Ronald Araujo zaczął być łączony z przeprowadzką do Premier League. Urugwajczyk znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Liverpoolu, który bacznie obserwuje sytuację zawodnika.

Jak się okazuje, Ronald Araujo nie potrzebował dużo czasu, aby podjąć decyzję. Defensor FC Barcelony nie jest zainteresowany przeprowadzką na Anfield Road. Liverpool zatem może obejść się smakiem, ponieważ trudno będzie im przekonać Urugwajczyka do zmiany zdania. Duma Katalonii natomiast nie ujawnia, jakie ma stanowisko wobec jednego ze swoich kapitanów.

W obecnym sezonie Ronald Araujo rozegrał 30 spotkań pod okiem Hansiego Flicka. Obrońca FC Barcelony zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców.