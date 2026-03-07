Arsenal przeprowadzi rewolucję w składzie? Gwiazdy na wylocie

Arsenal może przeprowadzić kilka zmian w składzie, aby podreperować budżet. Jak donosi Daily Briefing, z zespołu mogą odejść Martin Odegaard oraz Gabriel Martinelli, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Odegaard i Martinelli mogą odejść z Arsenalu. Giganci wyrazili zainteresowanie

Arsenal może dokonać co najmniej jednej dużej sprzedaży w nadchodzącym oknie transferowym. Najwięcej emocji budzi sytuacja Martina Odegaarda. Norweg nie naciska na transfer, ale klub rozważy jego odejście przy otrzymaniu odpowiedniej propozycji.

Zainteresowanie pomocnikiem wykazują już tacy giganci jak Bayern Monachium, Inter Mediolan, Barcelona oraz Atletico Madryt. W związku z tym Kanonierzy za 27-latka oczekują nawet 100 milionów euro.

Jednak w przeciwieństwie do kapitana zespołu Gabriel Martinelli wydaje się bliżej pożegnania z Emirates Stadium. Skrzydłowy został wyceniony na 65 milionów euro i znajduje się na liście życzeń Atletico Madryt i Barcelony. W przypadku Blaugrany wiele będzie zależało od przyszłości Marcusa Rashforda.

Kanonierzy wolą sprzedać swoje gwiazdy do zagranicznych lig, żeby nie wzmacniać bezpośrednich rywali z Premier League. Według doniesień w rzeczywistości odejście Brazylijczyka oraz Bena White’a mogłoby wystarczyć do zbalansowania klubowych finansów.

Natomiast fani angielskiego giganta mogą być spokojni o przyszłość młodych talentów, ponieważ Ethan Nwaneri oraz Myles Lewis-Skelly nie są na sprzedaż. Obaj niedawno podpisali długie kontrakty i w przyszłości mają stanowić fundament w projekcie Mikela Artety.

